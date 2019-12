Theo Janssen hoort verrassende naam bij Vitesse: "Tien procent kans?"

Vitesse is nog altijd op zoek naar een nieuwe trainer nadat Leonid Slutsky eind vorige maand opstapte.

Theo Janssen hoort meerdere namen in de wandelgangen, zo laat hij zondagavond weten bij Studio Voetbal. Behalve Maurice Steijn wordt ook Jordi Cruijff genoemd als trainer van de Arnhemmers. De kans dat laatstgenoemde instapt bij , is volgens Janssen niet groot.

Janssen is werkzaam als jeugdtrainer van Vitesse en zegt 'altijd namen te horen'. "Je hoort Maurice Steijn en ik heb Jordi Cruijff gehoord. Die naam heb ik voorbij horen komen", aldus Janssen, die gewezen wordt op de band goede tussen technisch directeur Mohammed Allach en Jordi Cruijff. "Die kennen elkaar wel, dat is zeker waar."

De oud-middenvelder weet niet hoe serieus de geruchten zijn en hoe groot de kans is dat Cruijff daadwerkelijk instapt bij de nummer zes van de . "Weet ik veel, tien procent?"

Cruijff, oud-speler van onder meer en , was eerder werkzaam als technisch directeur bij AEK Larnaca en Maccabi Tel Aviv. Hij was sinds augustus vorig jaar werkzaam als trainer bij de Chinese club Chongqing Dangdai Lifan. De 45-jarige trainer stapte vorige week zaterdag op nadat hij zich met zijn club wist te handhaven in de Chinese Super League.

"Het is nu tijd voor nieuwe uitdagingen, maar Chongqing Dangdai Lifan blijft voor altijd onderdeel van mijn voetbalfamilie", aldus Cruijff op Instagram.

Slutsky leverde op 29 november zijn contract in bij Vitesse na de uitnederlaag tegen sc (3-2). Het was de vijfde nederlaag op rij voor de Arnhemmers en omdat Slutsky niet het idee had dat hij het tij kon keren, nam hij ontslag. Joseph Oosting nam de honneurs de afgelopen drie weken waar en onder zijn leiding werd geen wedstrijd verloren.

Na de 3-0 overwinning op moest hij een stap terug doen omdat hij niet over de vereiste papieren beschikt. Vitesse heeft voor Oosting geen dispensatie gekregen en dus moet er op 3 januari een nieuwe trainer voor de groep staan als Vitesse op trainingskamp gaat naar Portugal.