Theo Janssen: "Het heeft me gegrepen, dat verbaasde me eigenlijk wel"

Theo Janssen heeft genoten van de Oranje Leeuwinnen op het WK Vrouwen.

Het elftal van Sarina Wiegman reikte tot de finale, waarin werd verloren van de Verenigde Staten: 2-0. Janssen heeft geen boodschap aan de kritiek op het vertoonde spel. "Er was veel kritiek, ja. Dat komt omdat wij het in Nederland blijven vergelijken met mannenvoetbal", zegt de oud-middenvelder tegenover VTBL.

De jeugdtrainer van is lovend over enkele speelsters van het Nederlands vrouwenelftal. "Miedema die een fantastische kapbeweging heeft bijvoorbeeld. Groenen en Van de Donk die met ongelooflijk veel passie spelen. Van der Gragt met haar perfecte tackles en crosspasses. Zij maakte echt het verschil achterin. Van zulke kleine dingen kan ik genieten."



Taferelen zoals bij het mannenvoetbal waren er niet tijdens het WK Vrouwen, met versierde straten en bomvolle kroegen. Desondanks ziet Janssen de toekomst van het vrouwenvoetbal hoopvol in, mede door de miljoenen televisiekijkers. "We hebben blijkbaar sympathie voor een team dat er op de een of andere manier voor zorgt dat je voor die buis hangt. Mij heeft het gegrepen. En dat verbaasde me eigenlijk wel."



Janssen denkt dat een elftal als Oranje Onder-16 te sterk is voor de Leeuwinnen. De oud-speler ziet er echter het nut niet van in om mannen- en vrouwenvoetbal constant met elkaar te vergelijken. "Het vrouwenvoetbal bestaat in Nederland nog niet zo heel erg lang, het heeft tijd nodig. We moeten het gewoon beschouwen als een sport op zich. En die sport boeit toch een hoop mensen, dat is gebleken."