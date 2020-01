Theo Janssen 'geschrokken': "Dat is heel erg voor hem, maar ook voor Oranje"

Daley Blind is momenteel uit de roulatie met een hartspierontsteking.

Het is nog onduidelijk hoe lang de verdediger annex middenvelder van uit de roulatie is, waardoor het mogelijk is dat hij het EK van komende zomer met Oranje aan zich voorbij moet laten gaan. Theo Janssen zegt in gesprek met VTBL geschrokken te zijn van de situatie van Blind.

"Daar ben ik wel van geschrokken. Ik heb er geen verstand van, maar je hoort zo links en rechts dat het wel eens lang kan gaan duren. Dat is in de eerste plaats heel erg voor hem, maar ook Oranje zal Blind missen. Hij is een rustige, stabiele factor, die ook nog op verschillende posities uit de voeten kan", begint Janssen.

Indien Blind er op het EK niet bij kan zijn, ziet hij in Nathan Aké zijn vervanger. "In dit Oranje heb je geen lopende speler als linksback nodig, omdat Frenkie de Jong vaak in die ruimte terecht komt. Een meer verdedigende voetballer op die plek is prima."

Janssen maakt zich meer zorgen over de dreigende absentie van Memphis Depay, die momenteel revalideert van een kruisbandoperatie. Op sociale media heeft de aanvaller van al video's geplaatst waarop te zien is dat hij in de sportschool bezig is en Janssen stelt dat hij er alles aan doet om het EK te halen. "In mijn ogen neemt hij daarmee een enorm risico. Het is beter om er meer tijd voor te nemen, dan overhaast weer op het veld te gaan staan."

"Natuurlijk is het in het verleden ook wel eens goed gegaan, maar ik ben bang dat het funest kan zijn voor de rest van zijn loopbaan. Ik hoop voor ons allemaal dat hij heel blijft."

"Als Memphis het toch niet redt, zou ik met Myron Boadu in de spits gaan spelen. Geef hem het vertrouwen! Wie weet wordt het dan toch een mooi toernooi", vervolgt de oud-middenvelder.

Dat Matthijs de Ligt momenteel een reserverol heeft bij baart Janssen niet al teveel zorgen. "Die kun je op het EK gewoon naast Virgil van Dijk zetten. Daar hoeven we niet bang voor te zijn. Hij heeft het in Oranje hartstikke goed gedaan. Koeman zal niet vergeten zijn dat de combinatie tussen Van Dijk en De Ligt uitstekend is verlopen."