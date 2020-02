Theo Janssen: "Als hij meespeelt is Ajax dertig procent sterker"

Theo Janssen speelde tijdens zijn carrière voor zowel Vitesse als Ajax, twee ploegen die woensdag tegenover elkaar staan in Arnhem.

Volgens de oud-middenvelder zal er bij de bezoekers veel van afhangen of Hakim Ziyech mee kan spelen. Janssen zegt in gesprek met TV dat de koploper van de 'dertig procent' beter is als Ziyech meespeelt.

Ziyech viel in de wedstrijd tegen uit met een kuitblessure. Naar verwachting maakt hij aanstaande zondag tegen zijn rentree, zo liet trainer Erik ten Hag reeds weten bij Rondo.

"Als Ziyech meedoet scheelt dat gewoon dertig procent", aldus Janssen. "Dan is Ajax dertig procent sterker, omdat hij de passes kan geven en beslissend kan zijn. Speelt hij niet mee, dan is het allemaal toch wat meer voorspelbaar."

Meer teams

Janssen verwacht dat de Arnhemmers het voor eigen publiek lastig gaan krijgen tegen de lijstaanvoerder. "Ik verwacht dat compact zal spelen en het zal moeten hebben van de omschakeling."

"Als Vitesse het opengooit en meegaat in het spel van Ajax dan gaan ze die wedstrijd niet winnen", zegt Janssen, die met Siem de Jong en Daley Blind twee voormalig ploeggenoten ziet bij Ajax.

Lees beneden verder

"Jongens als Siem en Daley zijn kinderen van de club. Ze zijn redelijk rustig, maar hebben wel hun mening. Daley is iemand die heel duidelijk kan vertellen wat hij wil."

Met name de ontwikkeling van Blind heeft Janssen verrast. "Ik had niet verwacht dat hij zou goed zou worden zoals hij nu is. Toen was er nog twijfel over op welke positie het beste zou zijn."

"Was het middenveld, of toch als back? Nu zie je dat hij centraal achterin zo belangrijk is. Hij zet het elftal neer en zorgt dat ze aan het voetballen komen. De stappen die hij heeft gemaakt zijn wel heel groot geweest. Dat had ik toen niet gezien."