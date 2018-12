The Real deal - NxGn Rodrygo is klaar voor het echte werk in Madrid

De tiener wordt al sinds zijn elfde getipt als superster in wording en na zijn eerste seizoen in Brazilië luidt de conclusie dat hij de druk aan kan.

Onder andere omstandigheden zou het nieuws dat Real Madrid veertig miljoen euro neertelt voor een tiener met slechts een handvol A-wedstrijden in de benen leiden tot verbaasde reacties, maar niet bij Rodrygo. In juni maakte hij bekend Santos te gaan verlaten voor de Koninklijke , net zoals Vinicius Junior in een eerder stadium ook deed.

Vinicius is inmiddels al in Madrid gearriveerd en houdt daarmee zijn landgenoot iets in de luwte zodat hij zich in alle rust kan ontwikkelen in Brazilië, tot hij in juni 2019 de oversteek maakt.

Van echte luwte is natuurlijk geen sprake, want 'de nieuwe Neymar' tekende zes jaar geleden al zijn eerste contract bij Nike en dat maakt hem nog altijd de jongste sporter die dat voor elkaar kreeg. Bovendien eindigde hij sindsdien elk seizoen als topscorer van de jeugdelftallen bij Santos.

Dankzij zijn vader Eric is hij nuchter gebleven. Rodrygo senior was zelf ook prof, maar bracht zijn carrière door bij clubs uit de lagere regionen van het Braziliaanse voetbal en met al zijn wijsheid heeft hij zijn talentvolle zoon voorgehouden beide voeten stevig op de grond te houden.

In november 2017 was het grote moment daar toen de NxGn-ster zijn debuut maakte in het eerste en dit jaar beleefde hij zijn eerste volle seizoen als prof. Hoe dat ging? Fantastisch. Rodrygo leverde keer op keer en viel niet alleen op dankzij duizelingwekkende YouTube-video's vol highlights van de grote ster in wording.

De tiener kwam tot acht goals in een erg matig draaiend elftal, completeerde 67 dribbels waarmee hij in de top tien van de Serie A staat en creëerde 37 kansen voor zijn teamgenoten, wat belachelijk veel is voor een speler van zijn leeftijd. Sterker nog: voor een speler van elke leeftijd.

Waar Vinicius bij zijn vertrek naar Madrid slechts een invaller van Flamengo was, vertrekt Rodrygo straks al als een sleutelspeler uit de Braziliaanse competitie. Zelfs bondscoach Tite heeft hem al op de radar staan, ondanks zijn jeugdige leeftijd.

"[Corianthians trainer] Jair Venture vertelde me dat hij als een ervaren rot speelt, dat hij volwassen is in zijn beslissingen. Hij komt tussen de linies, houdt de bal vast, wisselt enorm snel van positie en als hij de ruimte krijgt, dribbelt hij weg Het is ongeloofhijk hoe hij zijn beslissingen maakt, maar hij moet nog aan kracht winnen", aldus de keuzeheer van Brazilië.

"Vinicius heeft dat al wel, al is hij individueler van aard. Toch hebben ze er allebei een goede kop op zitten en ze weten hoe ze zich verder kunnen ontwikkelen." Rodrygo gaat dat doen bij Santos, want suggesties dat hij in de winter al naar Real Madrid gaat verwijst hij naar het rijk der fabelen. "Ik geloof niet dat ik nu al ga, want juni is de deal", vertelt hij aan Gazeta Esportiva .

Zijn eerste prijs als prof heeft hij ondertussen al in de wacht gesleept. Rodrygo is uitgeroepen tot beste nieuwkomer in de competitie. Nu heeft hij nog vijf maanden de tijd om zich klaar te maken voor zijn avontuur bij Real Madrid, maar eigenlijk is hij er nu al klaar voor. Rodrygo is de Real deal .