The Lille deal - Hoe het jongste team in de Ligue 1 op weg is naar de Champions League

De ploeg van Christophe Galtier is dit seizoen een lust voor het oog en de jonge voorhoede heeft de aandacht van de hele Europese top getrokken.

Toen Galtier in 2017 drie dagen voor Kerstmis de leiding overnam, was de club in crisis. De ploeg was afgezakt naar de onderste regionen van de Ligue 1 en een transferban zorgde ervoor dat de in financiële nood verkerende club geen spelers mocht halen in de daarop volgende zomer.

Iets meer dan een jaar later staat dezelfde ploeg tweede in de Ligue 1 en ligt men op koers om zich te plaatsen voor de lucratieve Champions League. Alleen koploper Paris Saint-Germain heeft meer gescoord dan de ploeg van Galtier en alleen de Parijzenaars incasseerden minder tegengoals dan Lille.

Het geheim van die ommekeer is behoorlijk eenvoudig uit te leggen: Galtier is gezegend met een uiterst talentvolle voorhoede en hij heeft het aangedurfd om hen het volledige vertrouwen te geven. Ook zijn er nog relatief weinig blessures geweest bij Lille, dus de talentvolle Rafael Leao, Nicolas Pepe, Jonathan Ikone en Jonathan Bamba kunnen voorin hun ding doen, terwijl Xeka en Thiago Mendes de boel vanaf het middenveld regisseren.

Vooral de bizarre vorm van Pepe is van doorslaggevend belang in dit succesverhaal. Voor Galtier vorig seizoen kwam, werd de voormalig aanvaller van Angers gebruikt als centrumspits, terwijl hij zich daar nooit comfortabel heeft gevoeld.

Nu krijgt hij de vrijheid om vanaf de zijkant te spelen en die natuurlijke positie doet hem zichtbaar goed. Hij scoorde al 16 keer en bereidde ook nog eens acht goals voor waardoor hij is uitgegroeid tot één van de meestbesproken jonge talenten van de Europese velden. Alleen Kylian Mbappé en Edinson Cavani scoorden nog vaker dit seizoen.

Naar verluidt volgen Barcelona, Arsenal, Paris Saint-Germain en Bayern München de 23-jarige inmiddels op de voet en een fraaie transfer lijkt deze zomer aanstaande. Zelfs Galtier is pessimistisch over zijn kansen om de groeibriljant ook na dit seizoen terug te verwelkomen op de trainingen. "Hoe kun je een speler behouden als hij gewild is bij zulke grote clubs?"

Lille's seizoen is echter ook te danken aan hun slimme handelen op de transfermarkt. Ze haalden Bamba en Leao afgelopen zomer transfervrij binnen. Beide jongelingen waren gratis af te halen en Lille sloeg het snelste toe. Bamba was één van de meest getalenteerde jongelingen bij Saint-Etienne, maar hij liet zijn contract aflopen. Galtier zag een buitenkansje en Bamba betaalde het vertrouwen tot dusverre terug met negen competitietreffers.

Tiener Leao is al gelabeld als de 'Portugese Mbappé en hij was lastiger in te lijven. Diverse clubs aasden op zijn handtekening toen hij afgelopen zomer zijn contract liet ontbinden bij Sporting Lissabon, waar hij zich na een aanval van hooligans op het spelershome niet meer veilig voelde. Lille won de race en na een stroeve start is Leao inmiddels helemaal los. Sinds december scoorde hij al zes keer en gaf hij ook nog een assist.

Hij heeft bovendien een extra dimensie toegevoegd aan een ploeg die eerder vooral vertrouwde op de onnavolgbare sprints van Pepe en Bamba. Teams begonnen zich hierop in te stellen door dicht op de eigen goal te verdedigen en nu zorgt de Portugese targetman voor een nieuw gevaar, want hij is juist nabij het doel van de tegenstander bijna niet af te stoppen.

Voormalig PSG-jongeling Jonathan Ikoné zet de lijnen uit. In de zomer van 2018 werd hij overgenomen van Bondy en ook dit was weer een schot in de roos. Hij kwam eerst niet echt uit de voeten, maar nu er een echte goaltjesdief voor hem staat, komt zijn ragfijne passing beter uit de verf. Hij gaf al vijf assists en maakte twee goals en zijn huidige vorm doet vermoeden dat er nog veel meer gaat komen als hij dit vasthoudt.

Met de gemidelde leeftijd van 20,75 voor de voorste vier lijken middenvelders Xeka (24) en Thiago Mendes (26) extreem oud, maar ook zij zijn nog relatief jong en toch nu al goed genoeg om de balans in het elftal te bewaken. Ze zijn allebei in staat om het balbezit terug te veroveren en hebben daarna ook nog het tactisch vernuft om een goede pass af te leveren om zo de aanvallers weer te lanceren.

Lille heeft het jongste elftal in de Ligue 1 met een selectiegemiddelde van 23,8 jaar, maar het voetbal in Lille vertoont absoluut geen tekenen van jeugdigheid. Galtier heeft een geweldig gebalanceerd elftal geboetseerd en als de wekelijkse stijging zich voortzet, kan het bijna niet anders dan dat men de Champions League bereikt. Misschien is dat voor veel jongelingen een stimulans om nog één jaar bijeen te blijven voor de lokroep van de Europese elite te sterk wordt.