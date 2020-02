The Independent: crisisgesprekken gaande over voortgang van EK 2020

De UEFA voert crisisgesprekken met regeringsvertegenwoordigers uit Europa over de dreiging van het coronavirus.

Dat meldt The Independent vrijdagavond. De gesprekken gaan over de mogelijke dreiging die de verspreiding van het virus vormt voor de voetbalkalender en in het bijzonder voor het EK 2020.

De UEFA houdt voorlopig vol dat het toernooi 'gewoon' op 12 juni begint in Rome, maar politieke bronnen spreken achter de schermen van een 'serieuze mogelijkheid' dat het EK wordt aangepast of zelfs wordt uitgesteld.

In Nederland zijn inmiddels twee gevallen van besmetting met het virus bekend; in andere delen van Europa, met name in Noord-Italië, grijpt het virus voortvarender om zich heen.

Meer teams

In de werden afgelopen weekend al vier wedstrijden afgelast, terwijl komend weekend zes duels in de competitie achter gesloten deuren worden gespeeld.

Bovendien werd de rugbywedstrijd tussen Noord-Ierland en Italië van 6 maart gecanceld. Het EK wordt deze zomer afgewerkt in twaalf verschillende landen, waaronder Italië en Nederland.

In totaal zijn er in Europa op dit moment 815 bekende besmettingen en zijn er 19 personen overleden aan de gevolgen van het virus. Er wordt verwacht dat circa 2,5 miljoen voetbalfans door Europa zullen reizen voor het EK.

Volgens medisch experts is een EK in twaalf landen op dit moment 'de slechtst denkbare opzet' voor het toernooi, vanwege het risico op grootschalige verspreiding van het virus.

"Het probleem is dat het volledig onduidelijk is of het virus voor die tijd onder controle te krijgen is, of dat het zich blijft verspreiden", zo schrijft The Telegraph.

De UEFA laat in een statement weten dat het EK gewoon volgens plan begint op 12 juni in Rome. "De UEFA staat in contact met de betrokken internationale en lokale autoriteiten over het coronavirus."

"Op dit moment is er geen reden om iets te veranderen aan de planning. We blijven het nauwgezet volgen."

Eerder op de vrijdag erkende vicepresident Michele Uva van de UEFA in gesprek met RAI echter dat de mogelijkheid op annulering of verplaatsing van het EK bestaat. "Het voetbal moet de richtlijnen van de individuele landen opvolgen."