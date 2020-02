The Athletic: Er komt snel nieuws over toekomst Wijnaldum

De kans is groot dat Georginio Wijnaldum binnenkort zijn krabbel zet onder een nieuw contract bij Liverpool.

De middenvelder ligt nog tot medio 2021 vast op Anfield en de laatste weken werd er druk gespeculeerd over de toekomst van de Oranje-international.

Volgens The Athletic is een nieuwe overeenkomst tussen club en speler echter nabij. Volgens James Pearce ligt er een nieuwe deal in het verschiet.

"De gesprekken over het contract van Wijnaldum zijn gaande. Ik denk dat er snel een nieuwe deal zal komen", aldus de journalist van The Athletic.

Het genoemde medium begon de speculaties omtrent Wijnaldum begin januari nog door te stellen dat Wijnaldum mogelijk aan zijn laatste maanden bij bezig was.

Naar verluidt was er belangstelling voor de middenvelder uit Spanje en Italië, maar er werden geen clubs genoemd.

Wijnaldum, die nog tot medio 2021 vastligt, speelt sinds de zomer van 2016 voor Liverpool, nadat de club 27,5 miljoen euro had overgemaakt aan .

De 29-jarige international kwam tot op heden tot 171 wedstrijden voor the Reds, waarin hij 16 goals en 16 assists produceerde.

In gesprek met Sky Sports eind januari wilde Wijnaldum weinig kwijt over zijn toekomstplannen. "Op dit moment wil ik alleen maar het seizoen tot een goed einde brengen."

"Dat is mijn focus. Dat is het enige waar ik aan denk. Ik ben niet echt in andere dingen geïnteresseerd."