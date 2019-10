The American Dream! Beslissing van Dest is precies wat VS nodig heeft

De nationale ploeg van de Verenigde Staten heeft op het veld de laatste tijd weinig te vieren, maar wellicht brengt Sergiño Dest daar verandering in.

Wekenlang zag het ernaar uit dat de soap rond Sergiño Dest maar één uitkomst kon hebben. De rechtsback van kon kiezen uit het of de Amerikaanse nationale ploeg en dat leek niet echt een moeilijk dilemma.

Aan de ene kant Nederland, het land waar Dest is opgegroeid en dat toevallig momenteel één van de beste nationale elftallen ter wereld heeft.

Aan de andere kant de USMNT , een team dat al bijna twee jaar een soort zinkend schip is. In tegenstelling tot Oranje, dat het gemiste WK gebruikte als een kans om een opmars in te zetten, zijn de Verenigde Staten alleen maar verder achteropgeraakt bij hun lokale rivalen.

En toen kwam de verrassing, die van vitaal belang kan zijn bij het herstarten van een Amerikaans programma dat een moment als dit meer dan nodig had.

Dest maakte maandag bekend dat hij zijn toekomst aan de USMNT verbindt en zijn carrière voortzet bij het land dat hij op jeugdniveau (Onder-17) al vertegenwoordigde. De 18-jarige jongeling, die deze jaargang is doorgebroken in Amsterdam, heeft met zijn beslissing menig voetbalfan verbijsterd.

Vanuit een sportief oogpunt is het lastig om de keuze van Dest te begrijpen. Het is shockerend om te zetten dat Oranje op dit moment sterker is dan de VS. Als hij voor Nederland had gekozen, zou hij samen hebben kun spelen met Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong, in een elftal dat de Europse elite lijkt te bestormen. Als Ajax-speler zou die ervaring van onschatbare waarde zijn en hij zou simpelweg dichter bij huis kunnen blijven, in plaats van dat hij continu naar Noord-Amerika moet.

Spelen voor Oranje zou hem bovendien meer kansen hebben gegeven. Interlands namens Nederland op je cv worden toch anders bekeken dan caps in het shirt van de VS. Op clubniveau zou een loopbaan in Oranje deuren voor hem hebben geopend en het zou waarschijnlijk een hoger prijskaartje opleveren, mocht Dest ooit weggaan bij Ajax.

Maar nu blijkt dat het talent ook andere factoren liet meewegen. Hij zegt dat hij op zijn gevoel af is gegaan, een beslissing die gebaseerd is op het vertrouwen dat is opgebouwd in zijn jaren binnen het Amerikaanse jeugdprogramma.

"Ik heb daar in de jeugd gespeeld en zij hebben me van jongs af aan omarmd", vertelde Dest aan Ajax TV . "In Nederland speel je met de beste spelers ter wereld en ze hebben een heel goed team. Dat is ook echt heel mooi. Maar uiteindelijk heeft mijn gevoel de grootste rol gespeeld, daarom heb ik de keuze gemaakt voor Team USA."

Het is een broodnodige overwinning voor de Amerikanen, die iedere vorm van winst wel kunnen gebruiken.

De talentenpool lijkt zwakker dan ooit en er is een opmerkelijke kloof tussen de gevestigde orde en de nieuwe generatie die nog niet klaar is voor het grote werk. De recente nederlaag tegen Canada bracht dat duidelijk aan het licht. Er is talent in opkomst, zoals Josh Sargent, Timothy Weah en nu Dest, maar zij hebben nog niet aangetoond dat ze klaar zijn om van hun belofte op internationaal niveau een succes te maken."

De beschikbaarheid van Dest is een mooi vooruitzicht en bovendien eentje die zich al op het hoogste niveau heeft bewezen. Hij is basisspeler geworden in een ploeg die vorig seizoen één van de beste van Europa was. Niet voor niets was bondscoach Ronald Koeman geïnteresseerd. Dest is een vaste waarde in een -team en zulke talenten heeft Amerika zelden.

Toch moet er nu niet te veel worden verwacht. De belissing van Dest is een mooie winst, maar de tiener is geen redder. Hij is een jong talent dat op hoog niveau speelt, maar ook een speler die nog veel moet groeien. Dat bleek wel uit zijn twee interlands namens de USMNT in september. Er is potentie, maar geen garantie.

Hetzelfde kan worden gezegd van andere beloftes die tussen twee landen kunnen kiezen. Veel spelers, waaronder Jonathan Gonzalez, zijn gedwongen hun eigen beslissing te nemen. Tientallen spelers zullen de komende jaren hetzelfde moeten doen en velen zullen niet op dezelfde manier als Dest hun keuze maken.

Dit was een individuele keuze. Gregg Berhalter en Earnie Stewart zijn goed met de situatie omgegaan. Stewart, zelf natuurlijk ook een 'Nederlandse' Amerikaan, had een vergelijkbaar verleden en hij gaf toe dat de beslissingen zelden eenduidig zijn.

"We zijn verheugd dat Sergiño zal doorgaan met ons programma", reageerde Stewart. "In al onze gesprekken maakte Sergiño duidelijk dat hij zich prima voelt binnen de groep en dat hij de inzet waardeert die de Amerikaanse bond heeft getoond. Als persoon met een dubbele nationaliteit kan ik de keuze begrijpen die deze jonge spelers moeten maken. Onze taak is om een duidelijk pad te bieden en eerlijk en duidelijk te communiceren. En dan komt het uiteindelijk neer op een persoonlijk besluit."

Lees beneden verder

Die persoonlijke beslissing is wat betreft Dest nu dus genomen. Hij zou in de komende interlandperiode zijn eerste officiële interlands kunnen spelen als de -duels met Canada en Cuba op het programma staan.

Zal dat een keerpunt zijn? Dat moet nog blijken. Zullen andere talenten die voor de VS kunnen kiezen het voorbeeld van Dest volgen? We weten het niet zeker.

Maar voor nu mogen de Amerikanen met recht genieten van een broodnodig moment van positiviteit en mag men hopen dat er meer succesjes zullen volgen.