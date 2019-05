Thaise oud-premier wil club in Premier League overnemen

Thaksin Shinawatra hoopt zijn terugkeer te maken in het Engelse profvoetbal. De 69-jarige Thaise zakenman wil Crystal Palace overnemen.

Shinawatra was in 2007 kort clubeigenaar van , waarna Sheikh Mansour het stokje overnam en City uitgroeide tot een Engelse topclub. In de jaren daarvoor, tussen januari 2001 en april 2006, was Shinawatra premier van zijn land. Hij trad destijds af vanwege beschuldigingen van corruptie en immireel gedrag.



"Er wordt momenteel onderhandeld over de prijs, het management en een paar andere details", vertelt Miti Tiyapairat aan de Thaise televisiezender ONE31. Tiyapairat is ex-president van Chiangrai United, een club die in de hoogste divisie van het land speelt. Shinawatra zou ruim 170 miljoen euro moeten betalen om over te nemen.



Crystal Palace sloot het seizoen zondag af met een spectaculaire 5-3 overwinning op . Het team van manager Roy Hodgson is op de twaalfde plek geëindigd. The Eagles speelden jaren op het tweede niveau van Engeland, maar inmiddels zijn ze nu al zes seizoenen op rij actief in de Premier League.