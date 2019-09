Tevreden Ten Hag licht drietal uit: "Ik denk ook dat hij beter kan én moet"

Ajax begon de groepsfase van de Champions League dinsdagavond met een 3-0 zege op Lille OSC.

In de Johan Cruijff ArenA verzorgden Quincy Promes, Edson Álvarez en Nicolás Tagliafico de doelpuntenproductie. Erik ten Hag toont zich na afloop in gesprek met Veronica tevreden, heeft een klein kritiekpuntje en gaat dieper in op het spel van Promes, Hakim Ziyech en Lisandro Martínez.

"Laten we voorop stellen dat dit een fantastisch resultaat is. Geweldige goals, goed aanvalsspel, ik heb echt geweldige dingen gezien: het aantal aanvallen, het aantal kansen. Dat was allemaal van grote kwaliteit. Die tweede goal was echt fantastisch, super uitgespeeld", zo luidt de conclusie van Ten Hag. De oefenmeester is niet louter positief en stelt dat op gegeven moment 'doorsloeg'. "Dan willen we te snel naar die eindfase en zoeken we te snel naar die eindbal. Daarmee zorg je zelf voor een heel open wedstrijd en breng je de tegenstanders in hun kracht."

Lisandro Martínez speelde een goede wedstrijd en kon op lof rekenen van Ten Hag. "Hij was fantastisch, heeft zijn rol uitstekend vervuld. Hij heeft defensief veel onderschept en was continu aanspeelbaar. Dat verbaast me niet, maar ik denk dat hij in zijn rol kan groeien en ook nog beter kan én moet. Hij kan op meerdere posities spelen, dat laat hij zien", stelt de oefenmeester.

Promes speelde tegen op het middenveld en verzorgde met een kopbal de openingstreffer. "Hij had veel diepgang, veel dreiging en als hij dat gaat doseren, is hij helemaal goed."

Ten Hag haalde Ziyech een kwartier voor de tijd naar de kant, uit voorzorg. De oefenmeester benadrukt dat het om lichte klachten gaat. Ziyech speelde tegen Lille een uitstekende wedstrijd, zo vindt ook Ten Hag. "Hakim heeft uitdagingen nodig, hij houdt van dit podium en voor de allergrootste wedstrijden kan hij zich nog extra opladen en dat zie je dan hier terug."