'Tevreden PSV wil Amerikaans talent meerjarig contract voorschotelen'

PSV zet in op voortzetting van de samenwerking met Richard Richie Ledezma, zo weet Voetbal International woensdag te melden.

De negentienjarige middenvelder, tevens inzetbaar als vleugelaanvaller, beschikt over een aflopend contract in Eindhoven.

beschikt over de eenzijdige optie om de verbintenis automatisch met een jaar te verlengen, maar de technische leiding geeft de voorkeur aan een contract voor meerdere seizoenen.

Ledezma heeft naar verluidt wel oren naar een langer verblijf bij PSV en de Amerikaanse middenvelder wacht dan ook geduldig op de officiële aanbieding van de clubleiding.

De jongeling kwam in januari 2019 binnen bij PSV en sloot gelijk aan bij het beloftenelftal. Dit seizoen kwam Ledezma tot dusver tot 4 doelpunten en 3 assists in 24 wedstrijden in de .

Volgens Voetbal International is er intern bij PSV veel vertrouwen in de kwaliteiten en de potentie van Ledezma, die in deze jaargang ook al een keer werd opgenomen in de wedstrijdselectie van het eerste elftal.

Speeltijd zat er echter niet in voor Ledezma tijdens het duel met in oktober. Wél traint de Amerikaan met Mexicaanse roots geregeld mee met de selectie van interim-trainer Ernest Faber.

Ledezma heeft een Amerikaans en Mexicaans paspoort, maar heeft voorlopig gekozen voor een interlandloopbaan bij het Onder-20 elftal van de Verenigde Staten.

Momenteel is de middenvelder met Jong PSV in voorbereiding op de uitwedstrijd tegen koploper van vrijdagavond. Het beloftenelftal van PSV bezet de enigszins teleurstellende zestiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.