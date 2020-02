Tevreden Heracles schept duidelijkheid: "Die lijn willen we graag doortrekken"

Frank Wormuth is ook volgend seizoen trainer van Heracles Almelo, zo maken de Twentenaren woensdagmiddag bekend via de officiële kanalen.

De Duitse oefenmeester beschikte over een aflopend contract, waarin wel de optie was opgenomen om de samenwerking met een seizoen te verlengen. Heracles laat weten deze optie inderdaad in werking te hebben gesteld.

"In anderhalf jaar heeft Frank bewezen dat zijn manier van werken aan is geslagen", legt technisch manager Tim Gilissen uit. "We zien het terug in de prestaties van het team en de ontwikkeling van individuele spelers. Die lijn willen we graag doortrekken. Voor ons was het daarom duidelijk dat we de optie in het contract van Frank graag wilden lichten."

"We hebben daar in de afgelopen periode met elkaar over gesproken en Frank zelf gaf ook aan daar positief tegenover te staan." Wormuth zelf geeft aan het naar zijn zin te hebben in Almelo: "De club past goed bij mij. Ik geniet van het werk dat ik doe en van de omgeving waarin dat plaatsvindt."

"Ik kijk uit naar de verdere samenwerking. Voor nu ligt de focus voor ons als technische staf op de resultaten op korte termijn."

De geboren Berlijner is sinds de zomer van 2018 trainer van Heracles en eindigde in zijn eerste seizoen met zijn ploeg op de zevende plek in de , wat een ticket voor de play-offs om Europees voetbal betekende. Hier maakte echter al snel een einde aan de aspiraties van Heracles. De club bezet momenteel de tiende plek in de Nederlandse competitie.