Tevreden Barcelona beloont doorbraak met nieuw contract

Carles Pérez heeft deze week een nieuw contract getekend, zo bevestigt Barcelona vrijdagmiddag via de officiële kanalen.

De jongeling heeft afgelopen maandag, in het bijzijn van onder meer voorzitter Josep Maria Bartomeu en technisch directeur Éric Abidal, zijn handtekening gezet onder een tot medio 2022 doorlopende verbintenis.

De 21-jarige Pérez maakte eind vorig seizoen tegen zijn officiële debuut namens en kwam in de huidige voetbaljaargang ook al vijf keer in actie in LaLiga.

Vanwege blessureleed bij Lionel Messi, Luis Suárez en Ousmane Dembélé mocht hij vier keer aan de aftrap verschijnen en tegen volgde ook zijn eerste doelpunt in het blaugrana.

De rechtsbuiten maakt sinds 2012 deel uit van de jeugdopleiding van Barcelona, dat hem destijds overnam van stadsgenoot .

Het oude contract van de international van Jong Spanje zou, vanwege een speciale clausule, overigens automatisch al verlengd zijn als hij dit seizoen nog drie keer in de basis was begonnen in LaLiga.

Barça heeft er nu echter voor gekozen om hem meteen voor twee jaar extra vast te leggen.