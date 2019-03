Terugkeer Van Dijk boezemt geen angst in: "We hebben het aangetoond"

Niko Kovac kijkt uit naar de ontmoeting met Liverpool komende woensdag in het kader van de Champions League.

In februari speelde op Anfield doelpuntloos gelijk tegen the Reds, waardoor de Duitse topclub een goede kans heeft om de kwartfinales te halen. Kovac heeft woensdag de beschikking over David Alaba en Kingsley Coman.

Het was twijfelachtig of Coman het duel met zou redden vanwege een blessure, maar Kovac vertelt dinsdag op de persconferentie dat de Fransman, net als Alaba, weer inzetbaar is. "Hij heeft goed getraind en is beschikbaar voor morgen. Hij kan zelfs vanaf het begin meedoen en meteen gevaarlijk zijn", aldus de oefenmeester over Coman, geciteerd door verschillende Duitse media.



"De hele wereld kijkt morgen naar deze wedstrijd. Het is een hoogtepunt, niet alleen voor de spelers en de trainers, maar ook voor de fans en de media." Virgil van Dijk was bij het eerste duel geschorst, maar is woensdag wel op het veld aanwezig. "Ze hebben een sterke verdediging, geen twijfel over mogelijk", aldus Kovac over de defensieve stabiliteit bij Liverpool.



"Maar we kunnen doelpunten maken. We hebben dat ook aangetoond in de . We hebben veel mogelijkheden gecreëerd in de Bundesliga en ook veel doelpunten gemaakt. Ik weet zeker dat we met de steun van de fans weer veel kansen gaan krijgen", besluit Kovac, die niet kan beschikken over Arjen Robben, aangezien de Nederlander is uitgeschakeld met een kuitblessure.