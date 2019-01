Terugkeer Pogba bij Juventus 'heel moeilijk'

Massimiliano Allegri denkt dat het vrijwel onmogelijk is om Paul Pogba terug te halen naar Juventus, de club die hij in 2016 verliet.

Pogba maakte als jongeling in 2012 de overstap van Manchester United naar Juventus, om vervolgens vier jaar later terug te gaan naar Old Trafford. De Engelsen betaalden toen 105 miljoen euro voor de Fransman. Onder José Mourinho was Pogba dit seizoen niet altijd zeker van een basisplek, maar nu de manager is vervangen door José Mourinho, bloeit de middenvelder weer helemaal op.



In het verleden zei Pogba wel eens dat hij een transfer naar Barcelona, Real Madrid of Juventus niet uitsluit. "Het wordt heel moeilijk om hem weer bij Juventus te zien", zegt Allegri echter op een persconferentie. Pogba's broer Florentin sprak tegen AS al over een overstap naar een ander land. "Als mijn broer weggaat bij United, kan hij maar naar drie clubs om zichzelf te verbeteren: "Real Madrid, Barcelona en Manchester City."



"Hij zal niet naar City gaan, dus dan komt hij naar Spanje, naar Barça of Madrid." De 25-jarige WK-winnaar speelde dit seizoen tot nu toe 27 officiële duels, waarin hij tien keer scoorde. In de Premier League staat de teller op acht goals in twintig wedstrijden.



Met name sinds het vertrek van Mourinho weet Pogba zijn stempel op het spel van United te drukken. Onder leiding van Ole Gunnar Solskjaer hebben de Engelsen iedere wedstrijd gewonnen, acht keer in totaal. Vrijdagavond wonnen The Mancunians in de vierde ronde van de FA Cup van Arsenal (1-3).