'Terugkeer naar LaLiga lonkt voor ongelukkige Morata'

Álvaro Morata blijft maar kwakkelen bij Chelsea en volgens Spaanse media zou hij binnenkort kunnen terugkeren in Spanje.

Morata keerde woensdagavond in de in 0-0 geëindigde wedstrijd tegen Southampton weliswaar terug in de basis bij Chelsea, maar de Spanjaard wist een aantal goede kansen niet te benutten en kreeg na afloop van het duel veel kritiek te verduren uit de achterban van the Blues . De 26-jarige spits is hoe dan ook aan een ongelukkig seizoen bezig, waarbij hij door trainer Maurizio Sarri vier wedstrijden op rij uit de selectie werd gehouden, en wist in zijn laatste tien wedstrijden voor club en land slechts eenmaal te scoren.



Morata, voor wie Chelsea Real Madrid anderhalf jaar geleden nog 66 miljoen euro betaalde, wordt dan ook al geruime tijd in verband gebracht met een vertrek van Stamford Bridge en na onder meer AC Milan lijkt ook Sevilla als gegadigde bijgeschreven te mogen worden. De regionale sportkrant Éstadio Deportivo pakt donderdag namelijk uit met het nieuws dat de ex-aanvaller van Real Madrid en Juventus hoog op het lijstje van technisch directeur Joaquín Caparrós prijkt.



De sportbestuurder maakte met de verhuur, met optie tot hoop, van Luis Muriel aan Fiorentina onlangs ruimte voor een nieuwe aanvaller en Morata geldt als een voorname kandidaat om in januari naar het Ramón Sánchez Pizjuán te komen. Een deal op korte termijn lijkt er echter niet in te zitten voor los Rojiblancos , aangezien Sarri Morata vanwege het overvolle schema in de Premier League niet wil laten vertrekken voordat er een vervanger gestrikt is.



Of Sevilla de 27-voudig Spaans international in eerste instantie wil huren of meteen permanent in wil lijven is nog niet duidelijk, maar Chelsea lijkt hoe dan ook genoegen te moeten nemen met een flink verlies. Morata kwam eerder in dienst van de Koninklijke tot 25 doelpunten en 6 assists in 63 duels in LaLiga. Namens Chelsea was hij tot nu toe goed voor 22 goals en zes assists in 71 officiële wedstrijden.