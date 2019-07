Terugkeer Kluivert bij Barcelona luidt definitieve breuk met Segura in

Barcelona zet per direct een punt achter de samenwerking met algemeen directeur Josep Segura, zo meldt de Catalaanse club vrijdag.

De Spaanse kampioen doet verder geen mededelingen over de breuk, maar de geruchten over een zomers vertrek van Segura uit het Camp Nou deden al enige tijd de ronde in de Spaanse media.

De geruchten over een vertrek van Segura kwamen in een stroomversnelling nadat vice-voorzitter Jordi Mestre onlangs zijn taken neerlegde. Mestre was nog een van de weinige personen binnen de organisatie van met steun voor Segura.

Vice-president Javier Bordas en managers Xavier Vilajoana en Silvio Elías zouden de initiators zijn van de grootscheepse hervormingen bij de Catalaanse grootmacht. In dat kader is er reeds afscheid genomen van verschillende jeugdtrainers.

Segura was tussen 2015 en 2017 verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van Barcelona en nam daarna de rol van algemeen directeur over. Segura kreeg de laatste tijd de nodige kritiek over zich heen, met name over zijn aandeel in het aankoopbeleid.

In januari werden Kevin-Prince Boateng en Jeison Murillo aan de selectie toegevoegd, tot onvrede van veel Barcelona-supporters, die liever zien dat talenten vanuit de opleiding doorstromen.

De aanstelling van Patrick Kluivert als hoofd jeugdopleidingen zou naar verluidt de druppel zijn geweest voor Segura, wiens takenpakket bij Barcelona steeds verder werd ingeperkt.

De oud-aanvaller werd donderdag officieel gepresenteerd, een week na de terugkeer van Victor Valdés. De voormalig doelman is met ingang van komend seizoen de trainer van Barcelona Onder-19.

De Catalanen willen een nieuwe koers varen en zetten daarbij in op mensen die de club goed kennen.