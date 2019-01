'Terugkeer Jardim drijft Tielemans in de armen van Europese topclubs'

Youri Tielemans staat voor een vertrek bij AS Monaco, zo weet Het Nieuwsblad maandag te melden.

De terugkeer van trainer Leonardo Jardim zorgt ervoor dat de wegen van de 21-jarige middenvelder en de Monegasken waarschijnlijk gaan scheiden. Diverse clubs willen Tielemans graag overnemen van AS Monaco.

Onder meer Manchester United, AC Milan en Barcelona zouden zich reeds in het vorstendom gemeld hebben voor Tielemans. De Daily Mail maakt tevens melding van de interesse van Leicester City, dat een bedrag van 23 miljoen euro zou overhebben voor de Belgische middenvelder. De reden dat Monaco bereid is om mee te werken aan een vertrek van Tielemans, is het feit dat Jardim inmiddels is teruggekeerd als trainer.



In zijn eerste seizoen bij Monaco, toen de Portugees ook de leiding had, was Tielemans lang niet altijd basisspeler. Om die reden was een vertrek al eerder aan de orde, maar de komst van Thierry Henry veranderde het perspectief voor de negentienvoudig Belgisch international. Nu de oud-aanvaller alweer vertrokken is bij de huidige nummer negentien van de Ligue 1, mag Tielemans in de laatste dagen van de winterse transferwindow alsnog naar een andere club.



Monaco telde anderhalf jaar geleden 26,2 miljoen euro neer om Tielemans los te weken bij Anderlecht. Sinds de zomer van 2017 kwam hij tot 65 wedstrijden, waarin hij goed was voor 6 doelpunten en 3 assists. Dit seizoen kon Tielemans over het algemeen rekenen op een basisplaats in het dolende elftal van de Monegasken, dat nog altijd een degradatieplaats in de Ligue 1 bezet.