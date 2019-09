Teruggekeerde PSV'er had veel aan tips van Ruud van Nistelrooij

Ryan Thomas maakte medio 2018 de overstap van PEC Zwolle naar PSV.

Zijn officiële debuut voor de Eindhovenaren laat vanwege een zware knieblessure nog op zich wachten. De middenvelder, die vorige week in een oefenduel van met 1. FC Köln (1-0) zijn rentree maakte, is echter weer volledig fit en Thomas kijkt dan ook met optimisme naar de toekomst.

"Het heeft me twaalf maanden gekost om terug te komen. Nog langer zelfs om weer een wedstrijd te kunnen spelen. Mijn officieuze debuut (tegen 1. FC Köln, red.)", stelt Thomas op de clubsite . "Die dag is wat later gekomen dan ik zelf had gehoopt." De Nieuw-Zeelandse middenvelder deed een halfuur mee in de oefenwedstrijd tegen de Duitse club.

Lees beneden verder

Thomas stond uiteindelijk ruim een jaar aan de kant en de revalidatieperiode kende de nodige tegenslagen. "Vooral in de laatste vier á vijf maanden was het heel moeilijk. Ik had soms zelfs het gevoel dat het herstel achteruit ging in plaats van vorderde. Aan Rob (Ouderland, fysiotherapeut van PSV red.) heb ik ontzettend veel gehad. Hij steunde me en gaf ook op mentaal vlak tips hoe hiermee om te gaan."

Jeugdtrainer Ruud van Nistelrooij, die zelf tweemaal een zware blessure opliep als speler, gaf Thomas in de afgelopen dertien maanden de nodige bruikbare tips, zoals het maandelijks bijhouden van de vorderingen. Het heeft de middenvelder zeker geholpen bij het soms langzaam verlopende herstel. "Je shirt weer zien hangen in de kleedkamer, dat is het mooiste. Het gevoel weer voetballer te zijn. Echt onderdeel uit te maken van de groep. Dat heb ik ontzettend gemist."

Aan Thomas de taak om in de komende tijd wedstrijdritme op te doen, al zal trainer Mark van Bommel hem waarschijnlijk niet gelijk voor de leeuwen gooien. "En dat is lastig nu", verzucht de PSV'er. "Wedstrijdconditie is niet te trainen op het trainingsveld. Zeker niet in een periode waarin het team twee wedstrijden per week speelt. Ik zal het moeten hebben van vriendschappelijke wedstrijden tussendoor. Binnen vier of zes weken van nu hoop ik aan te kunnen haken."