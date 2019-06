'Terence Kongolo kan ondanks degradatie actief blijven in de Premier League'

Terence Kongolo degradeerde afgelopen seizoen met Huddersfield Town naar de Championship.

De 25-jarige verdediger kan desondanks op het hoogste niveau in Engeland actief blijven, daar er twee clubs nadrukkelijk geïnteresseerd zijn. Bij the Terriers heeft Kongolo nog een contract tot medio 2022.

Huddersfield telde een jaar geleden twintig miljoen euro neer om Kongolo definitief over te nemen van , nadat hij al een halfjaar op huurbasis in Engeland had gespeeld. Met slechts zestien punten eindigde the Terries afgelopen seizoen als laatste in de Premier League, waardoor er na twee seizoenen een einde komt aan het verblijf op het hoogste niveau van het Engelse voetbal. Kongolo hoeft niet met de club mee naar de Championship, daar er belangstelling vanuit de Premier League bestaat.



en Aston Villa hebben Kongolo volgens de Daily Mail in het vizier, al zal Huddersfield hem niet zonder slag of stoot laten gaan. The Villans promoveerde afgelopen seizoen via de play-offs naar de Premier League en zijn momenteel hard bezig om de selectie klaar te maken voor de terugkeer op het hoogste niveau. Anwar El Ghazi werd definitief overgenomen van OSC, terwijl Kortney Hause (overgenomen van ) en Jota (overgenomen van Birmingham City) tevens al werden binnengehaald.



Kongolo doorliep de jeugdopleiding van en verliet de Rotterdammers in de zomer van 2017 voor AS Monaco, dat vijftien miljoen voor hem neertelde. In Frankrijk wist de verdediger geen vaste waarde te worden, waardoor hij al na een halfjaar op huurbasis mocht vertrekken. Huddersfield haalde de viervoudig international naar Engeland en in de afgelopen anderhalf jaar kwam hij tot 49 wedstrijden voor the Terriers .