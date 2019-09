Ter Stegen en Neuer baren opzien met opmerkelijke woordenwisseling

Marc-André ter Stegen en Manuel Neuer hebben via de media een opmerkelijke woordenwisseling.

Eerstgenoemde doelman van Duitsland erkende onlangs teleurgesteld te zijn in zijn reserverol bij die Mannschaft , een antwoord waar Neuer niet van gediend was. Ter Stegen is op zijn beurt weer ontevreden met de reactie van zijn landgenoot.

De doelman van liet weten dat hij het ongepast vindt dat Ter Stegen zo duidelijk zijn teleurstelling liet blijken. Neuer, al jarenlang eerste keus bij Duitsland, suggereerde tevens dat hij een gebrek aan respect toonde richting Bernd Leno en Kevin Trapp, die eveneens azen op speeltijd bij de nationale ploeg. Ter Stegen baalt van de reactie van Neuer.

Lees beneden verder

"Ik wil hier graag wat over kwijt", zegt de doelman van in aanloop naar het -duel met , geciteerd door diverse media, waaronder Goal . "Je kan niet zeggen dat er concurrentie is voor de positie onder de lat en dan verwachten dat spelers blij zijn met de situatie als ze niet spelen."

"Voetbal gaat om geluk en blijdschap, maar ook om teleurstelling. Manuel Neuer hoeft geen commentaar te leveren op mijn persoonlijke gevoelens en deze beoordelen, vind ik. Dat is mijn mening."

"Als je de laatste jaren bekijkt, weet je dat ik me goed gedragen heb en dat de teksten van Neuer en anderen die er iets over hadden gemeld niet eerlijk zijn. Zijn opmerkingen waren ongepast, maar meer wil ik niet zeggen. Ik wil er een streep onder zetten."