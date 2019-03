Ter Stegen: "Champions League is Barcelona's grootste doel"

Marc-André Ter Stegen hoopt dit seizoen met Barcelona de hegemonie van Real Madrid in de Champions League te doorbreken.

De Madrilenen wonnen het toernooi vier van de laatste vijf seizoenen en tussendoor, in 2015, was Barça de beste. Op woensdag 13 maart moeten de Catalanen afrekenen met Olympique Lyon om de kwartfinales te bereiken. In Frankrijk eindigde de eerste wedstrijd vorige week in 0-0.



Vorig seizoen werd Barcelona in die kwartfinales uitgeschakeld door AS Roma. "Dat was een enorme teleurstelling, omdat er zeker mogelijkheden voor ons lagen", sprak Ter Stegen in gesprek met Goal en DAZN. Barcelona klopte Roma in Camp Nou met 4-1, maar in de return in Italië ging het helemaal mis: 3-0.



"Het winnen van de Champions League is ons grote doel, maar dat betekent niet dat we ons huiswerk in de Spaanse competitie kunnen verwaarlozen", aldus de Duitse keeper. "We hebben nog veel moeilijke wedstrijden voor de boeg. We hebben een comfortabele voorsprong in handen, maar Real Madrid en Atlético zijn altijd gevaarlijk."



Ter Stegen is opnieuw bezig aan een sterk seizoen in Barcelona, al moet hij bij de nationale ploeg nog steeds Manuel Neuer voor zich dulden. "Het is belangrijk dat ik goed blijf spelen en fit blijf. Ik wil Manuel onder druk zetten", klinkt het. "We begrijpen elkaar goed, we gaan goed met elkaar om en we geven elkaar feedback. Ik heb veel respect voor Manu, maar dat betekent natuurlijk niet dat ik zijn plek niet wil innemen. Ik werk er hard voor."