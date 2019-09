Ter Stegen baalt: "Ik word er een beetje gek van"

Marc-André Ter Stegen is al ruim drie jaar de eerste doelman van Barcelona, maar bij de nationale ploeg moet hij genoegen nemen met een reserverol.

De 27-jarige keeper zat vrijdagavond in Hamburg negentig minuten op de bank tegen het en dat zal maandagavond tegen Noord-Ierland niet anders zijn. Bondscoach Joachim Löw geeft namelijk nog steeds de voorkeur aan routinier Manuel Neuer (33), die in 2014 met Die Mannschaft de wereldtitel veroverde.

"Ik word er natuurlijk wel een beetje gek van", vertelt Ter Stegen aan T-Online. "Je geeft het beste van jezelf, maar je bent niet waar je graag wil zijn. Ik heb mijn prioriteiten vastgesteld. Ik wil succesvol zijn en de grote doelstelling is om eerste keeper te worden van mijn land", aldus de Duitser.

"Maar niet tegen elke prijs", gaat Ter Stegen verder. "Voetbal is belangrijk, maar de mensheid is belangrijker. Ik wil mezelf in de spiegel kunnen aankijken en zeggen: 'je hebt eerlijk gewerkt en je bent heel open geweest over je ambities'."

De sluitpost vindt het een lastige situatie. "Maar geduld hebben hoort ook bij het voetbal. Er zijn momenten dat je gewoon moet wachten."

Marc-André Ter Stegen maakte in mei 2012 zijn debuut in het Duitse nationale elftal, waarna hij door Löw niet werd geselecteerd voor het EK in Polen en Oekraïne. Op het EK van 2016 en het vorige WK was Ter Stegen bankzitter. De keeper van Barça, die nu 22 interlands heeft gespeeld, kreeg wel veel speeltijd op de gewonnen Confederations Cup in 2017.