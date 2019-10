Ten Hag: "Zij spelen uitstekend, maar Álvarez is niet voor niets gekocht"

Ajax betaalde Club América vijftien miljoen euro voor Edson Álvarez en leek daarmee de opvolger van Matthijs de Ligt in huis te hebben gehaald.

Het centrale verdedigingsduo wordt in de eerste maanden van het seizoen echter gevormd door Joël Veltman en Daley Blind, terwijl Álvarez vooral minuten maakt op het middenveld.

Trainer Erik ten Hag sluit echter niet uit dat hier in de toekomst nog verandering in gaat komen. "Tot nog toe spelen we heel stabiel", reageert de oefenmeester na de nipte 1-2 overwinning op van zaterdagavond voor de camera van FOX Sports.

"Joël Veltman heeft het uitstekend gedaan, Perr Schuurs heeft het uitstekend gedaan. Maar hij (Álvarez, red.) is natuurlijk niet voor niets gekocht. Hij heeft al heel veel wedstrijden gespeeld op het middenveld, maar hij kan ook achterin spelen", gaat Ten Hag verder.

Op de vraag of de positie van centrale verdediger eigenlijk niet de beste plek voor Álvarez is, heeft de trainer niet meteen een duidelijk antwoord: "Dat weet ik niet. In Mexico heeft hij het laatste jaar op het middenveld gespeeld en bij ons ook, daar speelt hij uitstekend."



Álvarez kwam vooralsnog tien keer in actie namens de Amsterdammers en maakte in Europees verband belangrijke doelpunten tegen APOEL Nicosia en OSC.

Zaterdagavond moest de Mexicaan in Waalwijk in eerste instantie genoegen nemen met een plek op de bank, maar in de slotfase mocht hij als vervanger van Quincy Promes alsnog zijn opwachting maken.