Ten Hag ziet zwakte in opstelling Getafe: "Daar moet Dest zeker van profiteren"

Erik ten Hag heeft kort voor de wedstrijd tegen Getafe nadere uitleg gegeven over zijn opstelling.

De trainer van heeft een basisplaats ingeruimd voor Hakim Ziyech en Daley Blind, maar het is onzeker of het tweetal de wedstrijd kan afmaken.

Mede doordat zij gewisseld kunnen worden, zo legt Ten Hag uit, heeft hij achterin gekozen voor Edson Álvarez in plaats van Perr Schuurs. Laatstgenoemde miste de laatste twee officiële duels van Ajax door kuitklachten.

Ten Hag kiest voor hetzelfde middenveld als op 5 november 2019, in de uitwedstrijd tegen in de (4-4). Hakim Ziyech neemt plek als nummer tien, met Donny van de Beek en Lisandro Martínez achter zich.

Meer teams

"Ik wilde Ziyech niet op de zijkanten hebben. dekt vol door, één op één", legt Ten Hag uit. Hij wil niet dat Ziyech 'continu in duels' terechtkomt. Op het middenveld heeft de smaakmaker meer bewegingsvrijheid, denkt de trainer.

"Op het middenveld moet Getafe doorstappen en ik denk dat Hakim de intelligentie heeft om zich daar vrij te spelen, ofwel achter de twee middenvelders van Getafe of via de derde man."

De oefenmeester zegt 'vraagtekens' te hebben, als hij wordt gevraagd naar het vermogen van Blind en Ziyech om de wedstrijd af te maken. "Ik denk het haast niet", geeft hij toe. Mede daarom houdt hij achterin vast aan een centrum met Edson Álvarez en Blind, in plaats van Schuurs en Blind.

"We weten niet of ze het einde halen. Dat zijn dus twee mogelijke wissels en Schuurs is er ook even uit geweest." Op doel staat Bruno Varela, die de geschorste André Onana vervangt.

Lees beneden verder

"Hij moet verantwoordelijkheid nemen en een goede prestatie neerzetten. Het betekent voor de verdediging niets anders. We voetballen het hele seizoen al vanuit principes, met vastigheden."

"We moeten voetballen waar we kunnen voetballen", schrijft Ten Hag voor. "Ze zetten heel hoog druk, dus ze zijn kwetsbaar als we achter hun laatste linie komen. Waar het niet kan, moeten we het gevecht aangaan en strijd leveren."

Voor de diepte achter de laatste linie kunnen Ryan Babel, Lassina Traoré, Van de Beek en Sergiño Dest zorgen, aldus Ten Hag. "Aan de linkerkant staat bij Getafe een speler die in hun offensieve spel heel goed is, maar defensief zijn zwakheden heeft (Marc Cucurella, red.). Daar moet Dest zeker van gaan profiteren."