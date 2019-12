Ten Hag ziet twee geslaagde aankopen: "Anderen meer aanpassingsproblemen"

Erik ten Hag vindt dat de aankopen van Ajax de tijd moeten krijgen om zich aan te passen aan de club.

De trainer van de Amsterdammers ziet dat van de zomerse aanwinsten van de club Quincy Promes en Lisandro Martínez het meest geslaagd zijn, maar schrijft ook Edson Álvarez en Razvan Marin niet af.

Met name Promes had weinig aanpassingsproblemen bij . "Quincy kent het Nederlands voetbal, Ajax en de trainer, maar voor Martínez, Álvarez en Marin is dat totaal anders", zegt Ten Hag bij Inside Ajax op Ziggo Sport.

"Die hebben wat meer tijd nodig. De een gaat wat sneller dan de ander. Martínez is wel als een komeet gegaan, de anderen hebben wat meer aanpassingsproblemen. Ik spreek vooraf met iedere speler en beloof niemand een basisplaats."

Aan het begin van het seizoen zat Promes nog op de bank, omdat Ten Hag toen de voorkeur gaf aan David Neres en Hakim Ziyech op de vleugels. "Hij had even wat tijd nodig", stelt Ten Hag.

Promes kwam al snel in het elftal en is inmiddels met tien -treffers clubtopscorer. "Het is een voordeel dat hij hier de opleiding heeft gehad, hij kent de stijl van voetballen. Daarna kwam hij erin en nu is hij eigenlijk niet meer weg te denken."

Ten Hag legt uit waarom hij zo graag wilde dat directeur voetbalzaken Marc Overmars de vleugelspits van zou overnemen. "Hij heeft kwaliteiten die een toegevoegde waarde zijn voor ons team."

"Hij heeft diepgang, een neusje voor de goal én hij brengt een winnaarsmentaliteit met zich mee. We hebben het allemaal gezien tijdens de eerste helft van het seizoen. Ik ken zijn kwaliteiten en weet wat hij kan."

Ajax sluit zondag het kalenderjaar af met een Eredivisie-thuiswedstrijd tegen . De hoofdstedelingen kunnen dan waarschijnlijk weer beschikken over Nicolás Tagliafico en Hakim Ziyech, die in de TOTO tegen (3-4 winst) nog ontbraken.

Promes is op de weg terug van een kuitblessure, maar zal er naar de verwachting van Ten Hag niet bij zijn.