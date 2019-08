Ten Hag ziet perspectief voor Ajax: "Maar ik ken Valencia en Lille niet echt"

Erik ten Hag kijkt uit naar de nieuwe Champions League-campagne met Ajax.

De halve finalist van vorig seizoen werd donderdag in de loting gekoppeld aan , en OSC en de trainer van de Amsterdammers denkt dat er kansen liggen voor zijn ploeg, hoewel hij de tegenstanders niet goed kent.

"Het zijn drie mooie tegenstanders. Er zit ook perspectief in, al kan ik op dit moment niet exact de krachtsverhoudingen inschatten", aldus Ten Hag tegenover TV . "Ik ken Valencia en met name Lille onvoldoende om daar wat over te zeggen, hoe dat ten opzichte van ons staat. Chelsea ken ik iets beter, met natuurlijk een nieuwe coach, oud-speler Frank Lampard."

Van Lampard is bekend dat hij staat voor attractief voetbal. "Dat weet ik niet", reageert Ten Hag. "We zullen ons daarin moeten gaan verdiepen, maar het was natuurlijk een geweldig mooie speler, en een spelmaker, dus het verbaast me niks. Chelsea is door de jaren heen een geweldige ploeg, die ook al een tijdje bij elkaar is. Er zijn niet veel veranderingen, alleen Eden Hazard is vertrokken en Christian Pulisic is terug. Ik denk dat het een op elkaar ingespeeld geheel is."

Over Valencia en Lille kan Ten Hag minder zeggen. "Ik ken de ploeg van Valencia niet, behalve natuurlijk Jasper Cillessen. En Lille heb ik vorig seizoen eerlijk gezegd niet zien spelen. Maar als je in die competitie, die fysiek ontzettend zwaar is, tweede wordt, dan moet je goed zijn. Verder weet ik er weinig van. Ons analistenteam gaat dit weekend al op pad, om de tegenstanders live te gaan zien."

Ajax verloor deze zomer met Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong twee belangrijke krachten. "Ons huidige niveau is aanvaardbaar, maar het is ook duidelijk dat we nog een aantal puzzelstukjes hebben te leggen. En ook dat er potentie in de groep zit is klip-en-klaar", zegt Ten Hag, die overwinteren in de als ambitie uitspreekt. "Alleen nu zullen we moeten gaan verbeteren. Om Europees te kunnen overwinteren zullen we beter moeten worden. Het zal zeker geen vanzelfsprekendheid zijn."