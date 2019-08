Ten Hag ziet onder anderen gevaarlijke landgenoot: "Er is veel stootkracht"

Erik ten Hag verwacht een pittig tweeluik met PAOK Saloniki, in de voorrondes van de Champions League.

De trainer van stelt dat met de Griekse opponent de Amsterdamse club de moeilijkste tegenstander kon treffen die men kon loten. "Ze zijn in Griekenland ongeslagen kampioen geworden en pakten de dubbel. Een uitstekende tegenstander", zegt Ten Hag, geciteerd door Voetbal International.

"Ik denk dat PAOK ook sterker is dan en Dinamo Kiev", zo verwijst de oefenmeester op de persconferentie maandag naar de voorrondewedstrijden van vorig seizoen. "PAOK zit goed in elkaar en heeft met Pelkas, Akpom en Diego Biseswar veel aanvallende stootkracht. Wij weten waar hun kracht, maar ook waar hun zwaktes liggen. Daar zullen we op inspelen."

Ten Hag geeft aan dat Ajax de mooie ervaringen van vorig seizoen in het miljardenbal meeneemt naar de huidige editie. De coach benadrukt dat Ajax, net als de voorbije voetbaljaargang, echter flink moet strijden om resultaat te halen. De trainer wil dat zijn pupillen negentig minuten lang een goede pressie voor de dag leggen én rendement gaan halen.

"Dat is wat ik wil zien. Alerter en scherper zijn. Zaterdag (tegen , 2-2, red.) hebben we veel kansen gemist en Europees krijg je niet zoveel kansen, het gaat er dus om hoe we er zelf mee omgaan. PAOK is een compacte tegenstander, dus dat wordt een uitdaging. Ik wil zeker zien dat we een nieuwe stap zetten", besluit Ten Hag.

Ajax moet bij winst op PAOK nog één voorronde overleven, tegen APOEL of Qarabag. Mochten de Grieken aan het langste eind trekken, dan speelt Ajax tegen Slovan Bratislava of Dundalk om een ticket voor de .