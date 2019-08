Ten Hag ziet duidelijk pijnpunt: "Ik ben daar heel erg ontevreden over"

Ajax plaatste zich dinsdagavond voor de play-offs van de Champions League, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

De Amsterdammers wisten uiteindelijk met 3-2 te winnen van PAOK Saloniki, dat via Diego Biseswar twee keer toesloeg in de Johan Cruijff ArenA. Erik ten Hag en aanvoerder Dusan Tadic zijn na afloop bij Ziggo Sport kritisch op het spel van tegen PAOK.

Ten Hag spreekt over een hectische wedstrijd waarin er veel dingen verkeerd gingen. "De teamspirit was wel ongelooflijk. Ze hebben er ongelooflijk voor gevochten. De achterstand en de gemiste penalty zijn ongelooflijke dompers voor de ploeg. Dan moet je toch maar de rug rechten en dat hebben ze uitstekend gedaan", aldus Ten Hag, die wel kritisch is op het functioneren van de defensie.

"Ik ben heel erg ontevreden over de restverdediging, vooral na onze eigen spelhervattingen. We waren ook niet zakelijk genoeg. We gingen dribbelen als de bal gewoon weg moest. Dat hadden we in de analyse gezien, maar toch gebeurt het ons. Dat mag niet. De laatste linie stond veel te ver weg en moest veel beter aansluiten, dus er zijn nog wat problemen qua afstelling", aldus de coach.

Tadic, die twee penalty's benutte en ook een strafschop miste, wil dat de ploeg beter gaat voetballen. "Je ziet aan de afstemming dat we veel nieuwe spelers hebben. We moeten compacter spelen en beter tussen de linies komen", aldus Tadic, die ook in de spiegel durft te kijken.

"Dat ik de eerste penalty mis, is niet goed. Dan moet je sterk zijn in je hoofd om het weer te proberen. Ik vond het niet lastig om de tweede ook te nemen. Ik neem graag verantwoordelijkheid."