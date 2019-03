Ten Hag ziet duidelijk pijnpunt bij Real Madrid: "Daar willen we van profiteren"

Ajax gaat dinsdagavond proberen om een 1-2 nederlaag teniet te doen tegen Real Madrid in het Santiago Bernabéu.

Trainer Erik ten Hag gaat met Dusan Tadic als spits trachten de Spaanse topclub in eigen huis te verschalken. De oefenmeester benadrukt dat Ajax dezelfde intenties heeft als bij de vorige ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA.

"Of wij gaan stormen? Ik denk dat zij gaan stormen", zegt Ten Hag voorafgaand aan het duel in gesprek met Veronica "We moeten de beginfase overleven en dan, waar het kan, goed voetballen. Als het te lang gaat duren? Dat zou kunnen inderdaad. We hebben natuurlijk wel een aantal offensieve spelers op de bank zoals Kasper Dolberg, Klaas-Jan Huntelaar en Zakaria Labyad."



Ten Hag is gematigd optimistisch, maar predikt ook realisme. "Als we hetzelfde kunnen brengen als in Amsterdam, is het mogelijk. De beginfase is van groot belang. Die moeten we goed doorkomen en dan kunnen ze nerveus worden. Dat er veel optimisme rond Ajax is? Het zegt iets over onze prestaties en de progressie die we hebben geboekt de afgelopen maanden."



Sergio Ramos is geschorst voor het duel in Madrid, terwijl eerder Raphaël Varane ontbrak in Amsterdam. "Ramos is de leider, de baas achterin. Varane is ook wereldtop, maar niet perfect ingespeeld met Nacho. Het duo is toch Varane en Ramos", weet Ten Hag. "Daar willen we van profiteren, daar kun je ze pijn doen. Dat gaan we zeker proberen."