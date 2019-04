Ten Hag ziet Ajax 'groeien en groeien': "Ik ben geweldig trots"

Ajax blijft de voetbalwereld verbazen in de Champions League. De Amsterdammers schakelden dinsdag Juventus uit in de kwartfinales.

won van , speelde twee keer gelijk tegen en gooide eerder al uit het toernooi. Een ontzettend knappe prestatie, zo zag ook Erik ten Hag woensdag in na de 1-2 zege op . "De tegenstanders zijn allemaal onvergelijkbaar, maar tegen al die verschillende speelstijlen kunnen wij steeds goed uit de voeten."



"Iedere keer weten we weer grenzen te verleggen. Deze ploeg groeit, iedere wedstrijd weer." Ajax zegevierde in Turijn met 1-2 dankzij doelpunten van Donny van de Beek en Matthijs de Ligt, twee exponenten van de eigen jeugdopleiding. "Ik ben geweldig trots op dit team en de staf. En dan vergeet ik nog heel veel mensen. We hebben dit samen gerealiseerd."



"In het begin was het een vechtwedstrijd. Juventus zette heel opportunistisch druk, daar konden we heel moeilijk onderuit komen. Maar organisatorisch stonden we goed, we lieten bijna niets toe." Na rust leefde Ajax op. "In de tweede helft hebben we drie, vier honderd procent kansen gehad. Ik denk dat we het duel veel sneller in het slot hadden moeten gooien. Maar ik ben blij en trots op mijn team."



"Deze ploeg groeit en groeit. We weten elke keer weer grenzen te verleggen. En er komt met Tottenham of weer een volgende uitdaging. We kijken ernaar uit", blikte Ten Hag tot slot bij Veronica alvast voorzichtig vooruit naar de halve finales. Josep Guardiola, trainer van the Citizens , is een van de grote voorbeelden van de trainer van Ajax. "Zijn filosofie staat heel dicht bij mij", zei Ten Hag over de Spaanse coach die hij bij Bayern München goed leerde kennen.



"We zijn bezig met een fantastische Europese reis in de . We zijn door voetballanden als Spanje, Portugal, Duitsland en nu ook Italië getrokken. Nu gaan we naar Engeland. We kijken ernaar uit", besloot Ten Hag. Tottenham won het heenduel met 1-0.