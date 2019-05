Ten Hag zet Mazraoui in het zonnetje; Ziyech Ajacied van het Jaar

Tijdens de huldiging van Ajax op het Museumplein werden verschillende spelers in het zonnetje gezet.

Erik ten Hag liet weten dat Noussair Mazraoui door de technische staf van de kampioen uit Amsterdam is verkozen tot Talent van het Jaar. De rechtsbenige verdediger kwam tot 28 wedstrijden namens in de en was trefzeker in de -duels met en in de groepsfase.

Hakim Ziyech, door Mazraoui deze week omschreven als een ‘grote broer’, viel ook in de prijzen. De aanvallende middenvelder is door de supportersvereniging van Ajax uitgeroepen tot Ajacied van het Jaar. Ziyech had met zestien doelpunten en zeventien assists een groot aandeel in het veroveren van de eerste landstitel sinds 2014. Daarnaast stond hij onlangs met de TOTO in zijn handen en werd in de Champions League de halve finale bereikt.



Ziyech heeft een geslaagd seizoen achter de rug en het is niet ondenkbaar dat hij Ajax binnenkort inruilt voor een buitenlandse club. Naast Bayern zijn onder meer , en in de voorbije maanden gelinkt aan de 26-jarige middenvelder, wiens contract in de Johan Cruijff ArenA doorloopt tot medio 2021.