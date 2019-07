Ten Hag zag plannetje lukken tegen PSV: "Iets om in achterhoofd te houden"

Erik ten Hag blikt met een tevreden gevoel terug op de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

wist zaterdag beslag te leggen op de prijs door met 2-0 te verslaan. Ten Hag ziet nog wel verbeterpunten bij zijn ploeg, maar geeft ook aan dat er momenteel een goede ontwikkeling plaatsvindt bij de hoofdmacht.

"Er gingen nog heel veel dingen verkeerd, maar ook veel dingen goed. Net zoals ik in de hele voorbereiding al heel veel dingen goed zag gaan. Daar kunnen we mee verder", zegt de oefenmeester tegenover Ajax TV.

Ten Hag erkent dat de afstemming in deze fase van het seizoen nog niet optimaal is, aangezien zijn spelers conditioneel ook nog stappen moeten maken.



Ten Hag posteerde Daley Blind zaterdag op het middenveld. De trainer legt uit dat dit een tactische keuze was. "Dat deden we, omdat we dachten dat we daar zijn intellect nodig hadden en om de dynamiek van PSV te bestrijden.

"Dat heeft hij, samen met de laatste linie en het middenveld, uitstekend gedaan. Daar zijn we heel tevreden over en dat is iets om in het achterhoofd te houden."



De coach ziet dat Kasper Dolberg richting zijn oude niveau kruipt. "Ik denk dat hij iets is veranderd in zijn bewustzijn. Hij heeft ongelooflijk goed verdedigd tegen PSV in veel situaties en dat moet hij verder uitbreiden."

Bij het drukzetten moet Dolberg leidend zijn, aldus Ten Hag. "Als je dan ook nog ziet hoe actief hij was toen wij in balbezit waren, dan kan je zeggen dat hij uitstekend aan het seizoen is begonnen."