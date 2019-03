Ten Hag wil 'Champions League-entourage kweken' tegen PSV

Erik ten Hag bestempelt de nederlaag van Ajax tegen AZ als een 'grote klap'. De trainer geeft de titelstrijd echter niet op.

ging zondag met 1-0 onderuit in het AFAS Stadion en zag de landstitel daardoor een stuk verder uit het zicht verdwijnen. De achterstand op koploper bedraagt, met de onderlinge topper in aantocht, vijf punten. Een eventuele nederlaag op 31 maart kan fatale gevolgen hebben, erkent de trainer van de Amsterdammers.



"Dan wordt het wel heel moeilijk. We moeten die wedstrijd winnen, zo simpel is het", blikt hij vooruit op de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA. "We zullen alles moeten mobiliseren en een -entourage kweken. Samen met onze fans moeten we gaan zien dat we PSV verslaan." Dit seizoen leveren de topwedstrijden problemen op voor Ajax: uit werd verloren van PSV, en . "Je speelt tegen betere teams", vertelt Ten Hag daarover.



"Die worden gedragen door een thuispubliek en dat heeft dan niet zozeer met ons te maken. Maar de tegenstander presenteert zich dan anders." Hij stipt bij Ajax TV aan dat ploegen vaak compact spelen tegen Ajax en dat zijn ploeg daar een antwoord op moet zien te vinden. "Dat is ontzettend belangrijk. Wij hebben een bepaalde speelstijl, maar binnen die speelstijl willen en moeten wij heel balvast zijn. Dat hoort daar dan bij, want anders word je kwetsbaar."



In het interview blikt de oefenmeester ook terug op het duel van zondag: het uitvallen van Hakim Ziyech in minuut 23 was volgens hem een cruciaal moment. Tot die blessure had Ajax de wedstrijd onder controle, stelt hij. Maar Ziyech moest vervangen worden door Kasper Dolberg. "Dan kom er een ander type speler erin en daarmee werd het ritme gebroken", aldus Ten Hag. Hij stelt dat Ziyech van onschatbare waarde is in het aanvalsspel. "Met Dusan Tadic als zowel zakkende als 'hoge' nummer negen. En nu moesten we Donny van de Beek en Kasper Dolberg in een andere rol plaatsen. En daar had het team wat moeite mee."