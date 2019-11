Ten Hag wijst naar Ryan Gravenberch: "De wegwerpgebaren waren terecht"

Ajax zag Lisandro Martínez vrijdagavond na een halfuur geblesseerd uitvallen in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Dat kwam het spel van de Amsterdammers niet ten goede, erkent Erik ten Hag na afloop. moest na een 0-3 voorsprong twee doelpunten incasseren en stapte uiteindelijk met een 2-4 overwinning van het veld.

"Na de wissels veranderde wel het beeld van de wedstrijd", vertelt Ten Hag afloop voor de camera van FOX Sports . Martínez werd in de eerste helft vervangen door Edson Álvarez en laatstgenoemde moest in de tweede helft uiteindelijk ook geblesseerd afhaken. "Het werd onnodig 1-3 voor rust. Aan de bal ging het nog wel aardig, maar we gaven kansen weg en de tegengoal was ook totaal onnodig. In de rust hebben we dat recht kunnen zetten, maar vervolgens komt er een moment in de tweede helft waarbij er weer een speler geblesseerd uit moet vallen", verwijst Ten Hag naar het blessureleed van Álvarez.

"Daarna verandert even het beeld. We stonden even met tien man en het duurde heel lang voordat we dat konden repareren." Ajax stond in totaal zes minuten met tien man en incasseerde in die periode de 2-3 van Mustafa Saymak.

Lees beneden verder

"Ik had al een wissel voorbereid: ik wilde Huntelaar gaan brengen. Daar moesten we even mee wachten. We hadden toch een ander type speler nodig op dat moment, want we hadden al veel aanvallende spelers op het veld staan. We kregen met tien man twee kansen tegen, waarvan er één in vloog. Het was wel een mooie test voor de ploeg. Het was even hectisch, maar de jongens hielden het hoofd koel."

FOX Sports -verslaggever Milan van Dongen confronteert Ten Hag met 'de wegwerpgebaren van Daley Blind en Hakim Ziyech naar de bank'. Zij uitten daarmee hun boosheid vanwege de late wissel van Ryan Gravenberch, Álvarez' vervanger. "Dat is ook terecht", vindt de Ajax-trainer. "De wisselspeler, Ryan in dit geval, was niet klaar en dat moest hij wel zijn."

Ten Hag benadrukt dat Gravenberch al klaar was met zijn warming-up. "Op het moment dat Martínez geblesseerd raakte in de eerste helft, was hij al gaan warmlopen. Hij was al warm. In eerste instantie oordeelde de medische staf dat het niet heel ernstig was met Álvarez, maar later bleek dat het toch wat ernstiger was. We hadden het beter moeten doen. Het is duidelijk."