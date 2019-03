Ten Hag: "We zijn al maandenlang met versterkingen bezig"

Bij Ajax ligt de focus na het Champions League-succes tegen Real Madrid weer op de Eredivisie. De Amsterdammers spelen zondag tegen Fortuna Sittard.

Ajax kan dan de vijfde overwinning op rij in alle competities boeken. Trainer Erik ten Hag erkent vrijdag op de persconferentie dat hij de knop vrij snel kon omzetten na de memorabele avond in Madrid.



Ajax legde de Spaanse grootmacht in het Santiago Bernabéu met 1-4 over de knie en plaatste zich zo op overtuigende wijze voor de kwartfinales van de Champions League. Zondag wacht voor het elftal van Ten Hag echter alweer een volgende test. "Ik zat in het vliegtuig terug alweer naar beelden van Fortuna Sittard", zegt de oefenmeester. "Ik ben niet iemand die dagenlang aan het genieten is of in de euforie zit, ik heb dat niet zo nodig. De spelers mogen daar wat meer tijd voor nemen, vandaag moeten ze uit de euforie zijn."



"De Champions League laten we nu even achter ons, die hebben we even begraven. We hebben ons in de positie gemanoeuvreerd dat we prijzen kunnen gaan winnen. Nu moeten we zorgen dat we dat ook gaan doen", vervolgt Ten Hag. "We hebben in de duels met Bayern München (groepsfase, red.) en Real Madrid laten zien een heel hoog niveau te kunnen halen. Als we ons de komende periode nog verder ontwikkelen, kunnen we wellicht nog een ronde verder komen."



Ten Hag staat zelf normaal gesproken volgend seizoen nog voor de groep bij Ajax, maar het is niet ondenkbaar dat de trainer dan met een sterk vernieuwde selectie moet werken. Frenkie de Jong verkast aankomende zomer hoe dan ook naar Barcelona, terwijl vanuit de Europese top ook aan spelers als Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech wordt getrokken. Ten Hag verzekert dat het technische hart van Ajax, aangevoerd door directeur spelerszaken Marc Overmars, aankomende zomer niet voor verrassingen zal komen te staan. "Als je op dit podium actief wilt blijven en je dezelfde doelen nastreeft, moet je een goede selectie samenstellen. Daar hebben we samen afspraken over gemaakt. Natuurlijk zijn we met versterkingen bezig, al maandenlang."