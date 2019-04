Ten Hag: "We willen ze behouden en zullen vechten voor iedere speler"

Ajax maakt dit seizoen grote indruk in Europa en de kans dat de belangrijke krachten komende zomer worden weggekocht is dan ook aanwezig.

Trainer Erik ten Hag wil ook volgend seizoen meedoen om de prijzen en hij is daarom vastberaden om samen met de clubleiding een leegloop te voorkomen. Met de contractverlenging van André Onana gaf al een signaal af en als het aan de coach ligt maakt de club zich sterk voor het behoud van meerdere spelers.

"We willen nu presteren natuurlijk, maar ook volgend jaar zullen we een sterk team hebben", laat Ten Hag weten in gesprek met Ajax TV. "Dus moet er veel voorwerk gedaan worden. Dat is in de afgelopen periode al veel gebeurd door strategieën uit te zetten en door nadrukkelijk en specifiek te scouten. Inmiddels kunnen we verder gaan met onze eigen selectie." Behalve Onana verlengden ook Noussair Mazraoui, Klaas-Jan Huntelaar, Lasse Schöne, Dani de Wit en Noa Lang hun contract.



"We willen de spelers behouden", vervolgt Ten Hag. "We zullen vechten voor iedere speler, omdat we volgend jaar ook een sterk team willen hebben. Dan is het een uitstekende zaak dat een aantal spelers al heeft bijgetekend. Dat is een prima signaal naar onze achterban, maar zeker ook intern naar onze spelersgroep. Ook volgend jaar hebben wij weer hoge doelen."



Ajax verkocht Frenkie de Jong reeds voor maximaal 86 miljoen euro aan . Naar verwachting vertrekt ook aanvoerder Matthijs de Ligt uit de Johan Cruijff ArenA. De negentienjarige verdediger wordt al maandenlang gelinkt aan Barcelona, terwijl ook hem in het vizier heeft. Met Razvan Marin presenteerde Ajax donderdag de eerste aankoop voor volgend seizoen. De Roemeense middenvelder komt voor 12,5 miljoen euro over van .