Ten Hag vreest voor sterspeler: "We zullen moeten afwachten"

Ajacied Hakim Ziyech is zondagmiddag niet ongeschonden uit de strijd gekomen tegen ADO Den Haag (0-2 zege).

Trainer Erik ten Hag wisselde de hangende vleugelspits in de slotfase uit voorzorg, zo bevestigt de oefenmeester tegenover de NOS.

"Die heeft klachten", reageert Ten Hag op de vraag waarom Ziyech werd gewisseld voor Edson Álvarez, nadat David Neres na een vlijmscherpe counter de stand op 0-2 had gebracht. "Zodra de stand het toeliet, hebben we hem direct gewisseld. We moeten even kijken hoe het uitpakt. De exacte diagnose weet ik niet. We zullen moeten afwachten."

De wordt volgende week onderbroken door een interlandperiode, waarna op bezoek gaat bij . Ten Hag moet het dan in ieder geval stellen zonder Nicolás Tagliafico, die vanwege zijn vijfde gele kaart geschorst is. "Dan zullen anderen het dus moeten gaan doen. We hebben een brede selectie en dat hebben we, gezien het aantal wedstrijden, ook nodig", zegt Ten Hag.

Ajax kwam zondag in Den Haag al vroeg op voorsprong door een treffer van Klaas Jan Huntelaar en Neres zorgde dus voor de beslissing. De Amsterdammers hebben net als , dat met 4-1 versloeg, 23 punten. Het doelsaldo is drie goals in het voordeel van Ajax.

Kort na de interlandperiode komt het team van Ten Hag ook weer in actie in de . Op woensdag 23 oktober komt namelijk langs in de Johan Cruijff ArenA. Twee weken later is de 'return' op Stamford Bridge.