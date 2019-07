Ten Hag verwelkomt acht Ajacieden en wacht nog op zes internationals

Waar het grootste deel van de Ajax-selectie al enige tijd in voorbereiding is op het nieuwe seizoen, sluiten meerdere internationals maandag aan.

Door interlandverplichtingen in juni kregen zij langer vakantie. Voor André Onana, Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui (Afrika Cup), David Neres en Nicolás Tagliafico (Copa América) start de voorbereiding pas eind juli, weet het Algemeen Dagblad.

Daley Blind, Donny van de Beek, Quincy Promes, Kasper Dolberg, Lasse Schöne, Dusan Tadic en Razvan Marin melden zich maandag weer op De Toekomst. Ook aanvoerder Matthijs de Ligt sluit weer aan bij de selectie van Erik ten Hag, al is het de vraag voor hoe lang hij nog bij speelt. De verdediger heeft naar verluidt een persoonlijk akkoord met en wacht op een akkoord tussen beide clubs.



Ajax speelde de afgelopen weken drie oefenwedstrijden. Na een oefenzege op Quick '20 (2-11) volgde een 1-1 gelijkspel tegen Aalborg BK. Afgelopen zaterdag was het team van Ten Hag met 5-2 te sterk voor RSC . Komend weekend reist Ajax voor een trainingskamp af naar het Oostenrijkse Bramberg. Daarna is het wachten op de overige zes internationals.



Het Algemeen Dagblad schrijft dat Rasmus Kristensen, die met Jong Denemarken aan het EK deelnam, zich volgende week weer in Amsterdam zal melden. Onana, Mazraoui, Ziyech, Tagliafico en Neres stromen vanaf 21 juli gefaseerd in. Op zaterdag 27 juli staat voor Ajax het eerste officiële duel op het programma. In eigen huis strijden de Amsterdammers tegen om de Johan Cruijff Schaal. Een week later gaat de competitie van start met een uitwedstrijd tegen .