Ten Hag verwacht 'vreemde uitslagen' in competitieslot

Erik ten Hag denkt dat er zich de komende weken enkele verrassingen zullen voordoen in de Eredivisie.

De trainer bereidt zich met voor op het competitieduel met degradatiekandidaat , maar weet dat de punten woensdagavond niet cadeau worden gedaan door de ploeg uit Drenthe. "De punten zijn duur", vertelde de coach op het perspraatje voorafgaand aan de wedstrijd.



Ajax won afgelopen zondag van (3-1) en verkleinde het gat met de koploper naar twee punten. Op bezoek bij Emmen kunnen de Amsterdammers dan ook goede zaken doen. "Als je zelf je werk goed doet, is het een voordeel. Dan komt toch de druk bij de tegenstander te liggen", zei Ten Hag over PSV, dat donderdagavond pas in actie komt tegen . Niet alleen bovenin is het spannend in de . "In deze fase van de competitie zijn alle wedstrijden zwaar en moeilijk. Je krijgt ook vreemde uitslagen."



Op bezoek in De Oude Meerdijk moet Ten Hag het stellen zonder Noussair Mazraoui. De rechtsback kreeg tegen PSV een rode kaart en is voor twee wedstrijden geschorst. "We hebben daar natuurlijk opties, met Rasmus Kristensen en Joël Veltman", wordt de oefenmeester door onder meer De Telegraaf en Voetbal International over een eventuele vervanger geciteerd. "Je kunt het niet elke keer met dezelfde elf doen. Zeker in deze fase van de competitie waarin je ook schorsingen kunt krijgen. Dat is heel normaal, daar moet je op kunnen inspelen."



Voor Ten Hag en Ajax wachten nog twee overvolle maanden tot het einde van het seizoen. De Amsterdammers moeten nog zeven keer aan de bak in de Eredivisie, bereiden zich voor op de dubbele -ontmoeting met en spelen de finale van de tegen . "Wij zitten in de positie dat we voor drie prijzen kunnen gaan. Dat willen we zo lang mogelijk doen. Sterker, uiteindelijk moet het iets opleveren", besloot Ten Hag.