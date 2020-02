Ten Hag verrast op middenveld en voorin; Rodríguez debuteert nog niet

Ricardo Rodríguez maakt zondagmiddag vooralsnog niet zijn debuut voor PSV.

De huurling van begint, drie dagen na zijn komst, op de bank in de uitwedstrijd tegen die om 16:45 uur begint. Tegelijkertijd heeft Ajax een verrassende opstelling. Waar Lassina Traoré in de spits werd verwacht, kiest de trainer voor Ryan Babel.

Bovendien staan Ryan Gravenberch en Carel Eiting samen op het middenveld, in plaats van dat Ten Hag kiest voor een van beiden.

Voor Faber was het puzzelen tegen Ajax. Aanvoerder Ibrahim Afellay liep vorige week tegen (1-1) tegen een rode kaart aan en is er daarom niet bij. Donyell Malen ontbreekt door een zware knieblessure en bovendien nam deze week afscheid van zowel Steven Bergwijn (vertrokken naar ) als Gastón Pereiro (Cagliari).

Meer teams

Daartegenover stond de komst van Rodríguez, die meteen speelgerechtigd is. Desondanks houdt de oefenmeester vast aan Olivier Boscagli als linksback.

Ten Hag heeft nog niet de beschikking over Hakim Ziyech en David Neres en blijft daarom sleutelen aan zijn voorhoede. Zondag, in de verloren uitwedstrijd tegen (2-1), was Siem de Jong als nummer 10 de vervanger van Ziyech; de voorhoede bestond uit Ryan Babel, Dusan Tadic en Quincy Promes.

Lees beneden verder

Tegen PSV voert Ten Hag echter wijzigingen door. Gravenberch en Eiting vormen een gezamenlijk slot op de deur op het middenveld en Donny van de Beek lijkt de meest vooruitgeschoven middenvelder te worden. Quincy Promes blijft zodoende in de voorhoede; er is geen plek voor Traoré.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Martinez, Tagliafico; Eiting, Gravenberch, Van de Beek; Tadic, Babel, Promes.

Opstelling PSV: Unnerstall; Dumfries, Schwaab, Viergever, Boscagli; Rosario, Ihattaren, Hendrix; Bruma, Lammers, Gakpo.