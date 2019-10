Ten Hag verrast: "Ik dacht dat hij erachter vandaan kwam, vanuit mijn positie"

Ajax ging woensdagavond voor het eerst dit seizoen onderuit.

diende de Amsterdammers in de Johan Cruijff ArenA het eerste puntverlies in de groepsfase van de toe. Trainer Erik ten Hag is desondanks tevreden over het optreden van zijn ploeg, zo vertelt hij in gesprek met TV .

"Ik denk dat we uitstekend gespeeld hebben. We waren goed georganiseerd, hebben als een team geopereerd en hebben een hele goede tegenstander niet in hun spel laten komen. Daarentegen zijn we aan de bal weleens beter geweest", zo geeft Ten Hag te kennen.

Na afloop is het nodige te doen om de afgekeurde treffer van Quincy Promes in de eerste helft. Het doelpunt werd na inmenging van de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel, al bestaan er op sociale media twijfels of het juiste fragment gebruikt is om dit aan te tonen.

"Eigenlijk niet, ik dacht dat hij erachter vandaan kwam. Vanuit mijn positie op het veld, althans. Het moet natuurlijk gecontroleerd worden en het is het teleurstellend dat 'ie niet telt", antwoordt de oefenmeester van de Amsterdammers op de vraag of hij verwacht had of de treffer nog geannuleerd zou worden. "Dit was een wedstrijd met weinig kansen over en weer, het verdiende geen winnaar. De eerste twee momenten waren voor ons en dan is het heel zuur dat je 'm niet maakt."

"Maar goed, dat is voetbal. We moeten de rug rechten en door naar de volgende wedstrijd. We gaan van wedstrijd tot wedstrijd en over twee weken moeten we revanche nemen op Stamford Bridge", concludeert Ten Hag.

In gesprek met De Telegraaf voegt hij nog toe dat topwedstrijden op 'details' beslist worden. "Bij die tegentreffer zagen we er niet goed uit. Ik vond ons ook soms slordig spelen. De teleurstelling is groot. We waren gelijkwaardig."