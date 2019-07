Ten Hag verklaart houding Ajax bij transfer: "Daarom hebben wij meegewerkt"

Erik ten Hag is dankbaar voor wat Rasmus Kristensen voor Ajax heeft betekend, zo stelt de trainer op de website van de Amsterdamse club.

De 22-jarige verdediger, die anderhalf jaar geleden neerstreek bij , had in Amsterdam weinig uitzicht op speeltijd en kiest daarom voor een vijfjarig contract bij Red Bull Salzburg. Volgens De Telegraaf houdt de regerend landskampioen ruim vijf miljoen euro over aan de transfer.

"Rasmus is anderhalf jaar bij ons geweest", opent de oefenmeester van de Amsterdammers zijn relaas. "Onverwacht heeft Noussair Mazraoui vorig jaar zijn kans verdiend en gepakt. Met de terugkeer van Joël Veltman en met wat er aankomt aan de onderkant, jeugdspelers (onder meer Sergino Dest, red.), werd het perspectief van Rasmus een stuk minder."



"Hij is op een leeftijd dat hij per se wil spelen, wat begrijpelijk is. Daarom hebben wij meegewerkt. We zijn dankbaar voor wat hij betekend heeft voor Ajax", besluit Ten Hag, die op korte termijn wellicht ook afscheid neemt van Veltman. De verdediger staat voor zijn laatste contractjaar en zegt niet bij voorbaat 'nee' tegen een buitenlands avontuur. Veltman is in de Engelse media gelinkt aan . Volgens De Telegraaf heeft de Londense club zich onlangs gemeld bij het management van Veltman.



Kristensen, die vrijdag officieel werd gepresenteerd door Red Bull Salzburg, had bij Ajax nog een contract tot medio 2022. De Deense rechtsback, die in januari 2018 voor ruim vijf miljoen euro werd overgenomen van FC Midtjylland, kwam tot 27 optredens in het Ajax-shirt. Zijn enige doelpunt kwam afgelopen seizoen in de finale van de TOTO tegen (0-4 winst). Naast de beker pakte Kristensen afgelopen seizoen ook de landstitel met Ajax.