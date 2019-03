Ten Hag trots op Ajacied: "Een absolute liefhebber en een overlever"

Ajax-trainer Erik ten Hag is trots op David Neres, die voor het eerst is opgeroepen voor de nationale ploeg van Brazilië.

De goede prestaties van de buitenspeler in de Eredivisie en Champions League hebben geleid tot een uitnodiging voor de Selecão. "Hij is natuurlijk supertrots, maar wij zijn natuurlijk ook supertrots op hem", zegt de coach tegenover Ajax TV.



"Want dat is niet niks. Ze hebben zoveel goede voetballers daar in Brazilië. Als je daar dan voor wordt uitgenodigd, dan is dat heel erg bijzonder", aldus Ten Hag over Neres, die afgelopen zondag nog tweemaal trefzeker was in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard (4-0). De Braziliaan was vorige week in het Santiago Bernabéu (1-4) eveneens trefzeker.



Ten Hag zag dat Neres zich vorig seizoen al sterk ontwikkelde en die lijn heeft hij dit seizoen doorgetrokken. "Toen was hij geloof ik ook de topscorer van Ajax met veertien goals. Dit seizoen heeft hij niet altijd op zijn favoriete positie gespeeld, zo aan de rechterkant. Maar hij heeft zich dus wel ontwikkeld op andere posities", aldus de trainer, die blij is dat Neres op meerdere posities inzetbaar is. "Hij kan op andere posities een heel belangrijke bijdrage kan leveren. Dat heeft hij als nummer tien gedaan, maar ook een aantal keren vanaf links. Ik denk dat hij uiteindelijk zijn beste wedstrijden nog wel aan de linkerkant heeft gespeeld."



In de Champions League speelde Neres tegen Bayern München en Real Madrid vanaf de linkerflank. Ten Hag vond de aanvaller in die duels 'ongrijpbaar'. "Het mooie is dat hij gisteren (tegen Fortuna Sittard, red.) weer aan de rechterkant speelde en dan ook weer twee goals maakt. Dat past bij hem, hij is een absolute liefhebber en een overlever. Een straatvoetballer die leeft van goals en assists." Neres neemt het met Brazilië op 23 maart in Portugal op tegen Panama. Drie dagen later wacht in Praag de vriendschappelijke interland tegen Tsjechië.