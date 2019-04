Ten Hag tevreden: "Eigenlijk lukt het alleen Portugal, nu ook Nederland"

Ajax staat weer eens in de kwartfinales van de Champions League en gezien het budget van de Amsterdammers is dat een uitstekende prestatie.

"Natuurlijk is het belangrijk om er weer te zijn, de financiële verhoudingen zijn totaal veranderd", laat -trainer Erik ten Hag weten op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen .



"Het is waar dat we het laagste budget hebben, voor Europese begrippen is dat vrij laag. Er heeft de afgelopen jaren een ontwikkeling plaatsgevonden, waardoor het gat alleen maar groter geworden is. Je moet een duidelijk plan hebben, dan is het nog mogelijk om je te meten met de beste clubs", stelt de oefenmeester. "Als klein voetballand is het moeilijker om in deze fase van de actief te zijn. Eigenlijk lukt het alleen Portugal, nu ook Nederland. Voor het toernooi is het ook positief, het is niet goed als ieder jaar dezelfde clubs in de kwartfinale zitten."



"Een van de conclusies na vorig seizoen was dat we veel goede jonge spelers hadden. De middencategorie ontbrak alleen en daar hebben we afgelopen zomer wat aan gedaan. We hebben een goede balans gevonden, dat is een deel van het succes", vervolgt Ten Hag zijn verhaal. Jordi Cruijff zei dinsdag tegenover La Gazzetta dello Sport dat zijn vader trots zou zijn op het voetbal dat Ajax momenteel laat zien. "Dat doet mij veel deugd, als dat zo wordt beleefd."



"Een aantal jaar geleden is men daarmee begonnen, het voetbal moest weer harten veroveren. Dit gekoppeld aan resultaat, trots teruggeven. Niet alleen in Nederland, maar ook buiten de landsgrenzen", concludeert de trainer. Hij krijgt de vraag hoe hij het verklaart dat zijn spelers zo fit zijn. "Allereerst complimenten aan de spelers, de manier hoe zij werken en de discipline die ze opbrengen. Daardoor zijn ze fit, maar er zit ook een plan achter. Het team werkt heel hard, gebaseerd op een heel goed plan."



"Al onze spelers zijn in staat om in een betere competitie te spelen, dat tonen ze als team en individu aan. Dat is niet wat wij willen, we willen ook volgend seizoen een beter team hebben. Die stap is gezet, maar we willen er ook blijven", vertelt Ten Hag. Zijn ploeg is sinds afgelopen weekeinde koploper in de , maar daar wil hij zich niet mee bezig houden. "Dat is een andere competitie, we zijn op drie fronten actief. Daar zijn we blij mee, want we willen titels winnen. We moeten nu alleen bij het heden blijven en ons richten op de komende wedstrijd tegen Juventus. Zo hebben we het het hele seizoen gedaan."