Ten Hag tevreden: "Dit is een tegenstander waartegen dat kan"

Erik ten Hag kijkt uit naar de dubbele krachtmeting met titelverdediger Real Madrid in de tweede ronde van de Champions League.

In gesprek met Ajax TV spreekt de coach van een 'prachtige loting'. "Het is een schitterend affiche en we hebben twee wedstrijden om naar uit te kijken", aldus Ten Hag. "Van de laatste vijf Champions League-edities was Real vier keer de winnaar en daar gaan wij ons mee meten. Dat is een geweldige uitdaging voor ons."



"We hebben in de groepsfase tegen Bayern München gespeeld, ook een gerenommeerde tegenstander, en dat was een goede test. Momenten uit die wedstrijden kunnen we meenemen. We hebben laten zien dat we op hoog niveau mee kunnen."



"Real heeft een geweldige selectie, waaruit ze elf namen kunnen kiezen en waarbij er een geweldig elftal ontstaat. Dat het ontzettend moeilijk wordt is duidelijk, maar dat willen we juist", vervolgt Ten Hag. Ajax ontvangt Real Madrid eerst in Amsterdam, waarna de return in het Santiago Bernabéu wacht. "We willen ons verbeteren en onze grenzen verleggen. Dit is een tegenstander waartegen dat kan. Onze ploeg houdt van dit soort entourages. We kijken ernaar uit."