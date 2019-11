Ten Hag spreekt van 'vervelende nabrander' en legt verrassende keuze uit

Zakaria Labyad vervangt zondagmiddag in de wedstrijd tegen FC Utrecht de geblesseerde David Neres in het elftal van Ajax.

Trainer Erik ten Hag heeft een duidelijke motivatie voor de enigszins verrassende keuze. "Het middenveld staat de afgelopen weken goed, dus het is de afweging geweest om dat intact te laten", geeft Ten Hag te kennen in gesprek met FOX Sports.

"We weten dat Hakim ook buitengewoon goed van de rechterkant kan komen, tussen de linies. Je gaat kijken wie in je selectie dit kan invullen, wie komt het dichtste bij? Verdient hij het ook of kan hij het ook invullen? Nou, ik denk dat hij goed bezig is en dit is zijn kans, die moet hij grijpen", legt de oefenmeester uit. Labyad speelde dit seizoen nog geen enkele officiële wedstrijd voor , maar dat moet volgens Ten Hag geen probleem vormen.

"We spelen elke interlandperiode een wedstrijd, hij heeft in de voorbereiding niks gemist. Dat zijn de afwegingen die je maakt, want anders moet je de formatie aanpassen. Dan worden ook bepaalde automatismen anders", stelt Ten Hag. Dat David Neres dit kalenderjaar niet meer in actie kan komen door een knieblessure, vormt voor Ten Hag een forse tegenvaller. "Dat is een nabrander en een hele vervelende. Je kan daar in een seizoen tegenaan lopen."

"Het is ontzettend vervelend, maar we moeten het als team opvangen. Voor hem persoonlijk is het ook vreselijk, hij zat bij de Braziliaanse selectie en begon weer in topvorm te komen", zegt Ten Hag, die nog even kort ingaat op het -duel met (4-4). "Het is een wedstrijd voor de geschiedenisboeken, maar we hebben het achter ons gelaten. Alle belevenissen in Londen.. De wedstrijd had veel gezichten, de eerste zeventig minuten waren geweldig. Daarna moesten we met negen man overleven en dan zie je dat er een team staat. Dan geeft het nog een goed gevoel, ondanks dat er een vervelende kant in zit."

Ten Hag treft zondagmiddag met zijn oude club. "Het speelt zeker een rol, ja. Het zal zeker een motivatie zijn. Voor mij, maar ook voor Zakaria", antwoordt de trainer van Ajax op de vraag of hij extra gemotiveerd is tegen zijn oude club. "Ik vind het mooi hoe FC Utrecht zich heeft ontwikkeld. Jordy Zuidam (directeur voetbalzaken, red.) doet fantastisch werk, ze komen bouwsteen voor bouwsteen naar voren. Het is een macht in het Nederlands voetbal, ze doen het hartstikke goed."