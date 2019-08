Ten Hag spreekt berichtgeving in Italiaanse media rond Dani Olmo tegen

Dani Olmo wordt in de buitenlandse media de laatste dagen hevig gelinkt aan Ajax.

De Spaans jeugdinternational van Dinamo Zagreb zou hard op weg zijn naar Amsterdam en La Gazzetta dello Sport meldde vrijdag dat er zelfs een akkoord zou zijn.

Erik ten Hag werd vrijdag tijdens de persconferentie gevraagd naar de eventuele interesse in de aanvallende middenvelder annex buitenspeler.

Naar verluidt zou rond zijn met zowel Dani Olmo als met Dinamo Zagreb. De speler kan voor vijf jaar tekenen in Amsterdam. Ajax zou akkoord zijn over een transfersom van 22 miljoen euro en een doorverkooppercentage van 40 procent.

"We hebben deze selectie die er nu staat, daar zullen geen spelers meer bij gaan komen. Of er moeten hele gekke dingen gebeuren", reageerde Ten Hag stellig.

Lees beneden verder

Het is niet ondenkbaar dat deze maand nog een of meerdere spelers vertrekken, in navolging van onder meer Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Daley Sinkgraven en Lasse Schöne.

"Als dingen zich aandienen, kijk je naar het perspectief voor de spelers. Dan nemen we het in overweging, maar we kijken altijd naar het totale plaatje. Ajax is het allerbelangrijkste."

"Van daaruit kunnen we al dan niet instemmen met het laten vertrekken van spelers", reageert Ten Hag.