Ten Hag schuift in Zwitserland aan bij Zidane, Guardiola en Klopp

Erik ten Hag is maandag in Nyon aanwezig bij het UEFA Elite Clubcoaches Forum.

De trainer van zal in Zwitserland met onder meer Zinédine Zidane, Jürgen Klopp, Josep Guardiola, Carlo Ancelotti en Maurizio Sarri van gedachten wisselen over actuele onderwerpen in het voetbal.

Ten Hag behoort vanwege het bereiken van de halve finale van de afgelopen seizoen tot de gelouterde namen uit het trainersgilde. "We zullen praten over tal van technische onderwerpen", laat Ten Hag weten in een reactie aan de Volkskrant.

"Het zal ook gaan over de transferperiode en de VAR. Ik zal een aantal ervaringen inbrengen." Het is zeer aannemelijk dat Ten Hag de VAR uitgebreid ter sprake brengt, zeker na het tumultueus verlopen Champions League-duel met (4-4) van vorige week dinsdag.

Met die 'ervaringen' verwijst Ten Hag waarschijnlijk naar de uitwedstrijd van Ajax in het miljardenbal tegen Chelsea. Arbiter Gianluca Rocchi deelde toen met behulp van de VAR rode kaarten uit aan Daley Blind en Joël Veltman en gaf the Blues een strafschop.

Na afloop werd er schande gesproken over de beslissingen van Rocchi en werd de inzet van de VAR andermaal in twijfel getrokken. Op het Clubcoaches Forum is ook Thomas Tuchel aanwezig, de huidige trainer van Paris Saint-Germain.

In de Duitse media wordt gemeld dat hij samen met Ten Hag de voornaamste kandidaat is om door aangesteld te worden. De clubleiding van der Rekordmeister neemt echter de tijd om tot een oplossing te komen, zo liet scheidend voorzitter Uli Hoeness afgelopen weekeinde weten aan ZDF.

Ten Hag is in ieder geval niet van plan om Ajax tussentijds te verlaten, zo heeft hij publiekelijk bevestigd.